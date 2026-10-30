스타벅스, 쓱데이 맞아 한정판 굿즈·할인

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 30일부터 11월 8일까지 쓱데이 행사를 진행했다
- 한정판 베어리스타 키체인과 토이스토리 굿즈 등 상품을 재출시했다
- 구매 금액별 증정품과 할인 쿠폰 등 다양한 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 신세계그룹 쇼핑 행사 '대한민국 쓱데이'에 맞춰 30일부터 11월 8일까지 열흘간 한정판 상품과 구매 혜택 프로모션을 진행한다.
쓱데이 시그니처 상품은 마스코트 베어리스타가 여러 취미를 즐기는 모습을 담은 '베어리스타 하비클럽 키체인'이다. 지난해 '베어리스타 스포츠클럽 키체인'의 후속작으로, 쓱데이 전용 패키지에 담은 한정판 세트도 낸다. 지난 4월 출시 직후 품귀를 빚은 '토이 스토리 인형 뽑기 머신'을 포함한 토이스토리 굿즈 4종은 재출시 요청이 이어져 온라인에서 다시 판매한다. 크리스마스 시즌 상품으로 '트리 댄싱 베어리스타 인형'과 '시크릿 딜라이트 레드 머그 355ml', 온라인 전용 '골든 노엘 시리즈 5종'도 선보인다.
매장 증정품은 30일부터 11월 2일까지 제조 음료를 포함해 1만5000원 이상 사면 쓱데이 리유저블 백을 소진 시까지 준다. 11월 3일부터는 푸드를 포함해 2만5000원 이상 구매 고객에게 '베어리스타 파우치'를 매장별 선착순으로 증정한다. 스틱형 커피 '스타벅스 비아' 7종은 2개를 사면 1개를 더 준다. 스타필드 하남 사우스 아트리움에서는 팝업 스토어 '블루밍마켓'을 열고 텀블러·머그 등이 랜덤으로 들어 있는 '서프라이즈 박스'를 한정 수량 판매한다.
앱 온라인 스토어에서는 최대 20% 할인 쿠폰을 주고, 크리스마스 굿즈를 포함해 6만원 이상 사면 '베이비 마일로 넥필로우'를 증정한다. 홀빈 2종 세트 구매 고객에게는 '사이렌 레버 드리퍼'를 주며, 인기 상품을 최대 30% 할인하는 클리어런스 이벤트도 연다. 패키지 푸드 6종을 담은 '별별꾸러미 백'은 핑크 색상으로 새로 내놓고, '얼그레이 카라멜 넛츠 쉬폰'과 '더블 치즈케이크'를 쓱데이 한정 푸드로 출시한다.
fineview@newspim.com