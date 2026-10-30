유원상 유유제약 대표 "동물약 개발 경험, 인체 신약으로 연결"

AI 핵심 요약beta
- 유원상 유유제약 대표가 29일 BIX 2026에서 사업 전략을 공유했다
- 유 대표는 동물의약품 경험과 인체용 신약 개발 연계 방안을 제시했다
- 동물 개발 데이터로 인체 신약을 개발하는 원헬스 전략을 강조했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유원상 유유제약 대표이사가 '바이오플러스-인터펙스 코리아 2026(BIX 2026)'에서 동물의약품 사업 경험과 인체용 신약 개발 연계 전략을 공유했다.
유 대표는 지난 29일 '하나의 파이프라인, 두 개의 시장: 동물 건강을 통한 이중 사업화 전략'을 주제로 열린 세션에 패널로 참석했다.
이번 세션은 인체용 파이프라인과 플랫폼 기술을 활용해 인체·동물 의약품을 개발하고 사업화하는 전략을 다뤘다. 신사업 기회와 규제 변화, 투자 및 글로벌 파트너링 가능성도 논의했다.
패널에는 유 대표와 정승환 한국MSD 동물약품 대표, 안동순 라이플렉스사이언스 대표, 이지원 노브룩 래버러토리스 매니저가 참여했다. 참석자들은 인체·동물 건강 시장을 연계하는 사업 기회와 의약품 개발·상업화 과정에서 고려할 사항을 토의했다.
유 대표는 "반려동물 의약품은 신약 개발 경험을 축적하는 출발점"이라며 "동물의약품 개발 과정에서 취득한 데이터가 인체용 신약 개발에도 도움이 될 것으로 판단한다"고 말했다.
이어 "인간과 동물의 건강을 함께 보는 '원헬스(One Health)' 관점에서 장기적으로 동물에서 인간으로 연계되는 역방향 혁신을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com