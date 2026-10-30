부광약품, 창립 66년 맞아 CI 새 단장…"신뢰 위에 혁신"

AI 핵심 요약beta
- 부광약품은 30일 창립 66년과 성장 비전을 담은 새 CI를 공개했다.
- 새 CI는 기존 불꽃 심볼을 계승하고 형태·서체·색상을 현대화했다.
- 새 슬로건은 ‘신뢰 위에 혁신을 열다’로 연구와 도전을 강조했다.
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대표 색상 '부광딥그린' 적용
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 부광약품은 창립 66년의 역사와 글로벌 제약기업으로의 성장 비전을 담은 새로운 기업이미지(CI)를 30일 공개했다.
새 CI는 기존 불꽃 심볼의 상징성을 유지하면서 형태와 서체, 색상을 현대적으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다.
심볼 중앙의 직선형 기둥은 생명과학 연구와 핵심 기술 기반을, 좌우 곡선은 확장되는 기술과 혁신의 에너지를 표현했다. 기존 심볼에 담긴 신뢰와 굳건함, 열정의 의미도 계승했다.
로고에는 기존보다 얇고 섬세한 서체를 적용하고 글자 간격과 전체적인 균형을 조정했다. 영문 로고에도 심볼의 형태를 반영해 국문 로고와 통일성을 높였다.
대표 색상은 밝은 녹색에서 짙은 녹색인 '부광딥그린(Bukwang Deep Green)'으로 변경했다. 회사는 제약기업으로서 신뢰와 책임감을 전달하기 위한 선택이라고 설명했다.
새 슬로건은 '신뢰 위에 혁신을 열다(Built on Trust, Key to Innovation)'다. 축적된 신뢰를 바탕으로 연구와 도전을 이어가겠다는 의미를 담았다. 영문 슬로건에는 부광약품의 영문 이니셜인 B와 K를 활용했다.
부광약품 관계자는 "기존 브랜드의 신뢰와 전통을 계승하는 동시에 혁신과 미래 성장의 방향을 제시했다"며 "새 CI를 통해 회사가 추구하는 신뢰와 혁신의 가치를 전달하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com