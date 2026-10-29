이웃이 이웃을 구했다…경기도 '주민 주도형 마을위기대응 사업' 성과

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 지원센터는 28일 양주에서 마을위기대응 성과공유회를 개최했다
- 양주 3개 마을은 주민 주도로 위험 요인을 조사하고 안전망을 구축했다
- 참석자들은 주민 안전 역량과 행정 체계의 연계 필요성을 논의했다
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서정대 간호·응급구조학과 참여해 전문 지원...민관 협력형 안전모델 구축
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도마을공동체지원센터는 지난 28일 양주 서정대학교에서 '주민 주도형 마을위기대응 사업 성과공유회'를 개최하고 올해 양주시 3개 마을에서 추진한 사업 성과와 향후 발전 방안을 모색했다고 29일 밝혔다.
도에 따르면 '마을위기대응 사업'은 행정력이 미치기 어려운 틈새 생활 안전 문제를 주민들이 직접 발견하고 해결하는 마을 단위 사업이다. 공적 구호 체계의 한계를 보완하고 이웃 간 돌봄망을 형성하는 것이 핵심 목적으로 지난 2024년 시작해 현재까지 도내 5개 시 7개 마을에서 시행됐다.
올해는 양주시 남면, 광적면, 회천1동 등 3개 마을 주민들이 참여해 마을별 위험 요인과 위기 유형을 조사하고 자율 해결책을 마련했다. 특히 경기도마을공동체지원센터와 서정대학교 간호학과·응급구조학과 학생들이 연계·협력해 전문적인 안전 활동을 지원했다.
남면과 회천1동에서는 고령층 및 거동 불편 주민을 인근 마을 공장 근로자와 매칭해 평시 안부를 확인하고 낙상 등 응급 상황에 대처하는 밀착형 상생 체계를 갖췄다. 광적면에서는 외국인 주민과 주민자치회, 상인회가 합동으로 전통시장 화재 예방 및 초기 대응을 위한 민간 생활 안전망을 구축했다.
성과공유회 참석자들은 주민 간 일상적 교류·살핌 관계망이 행정 사각지대를 메우는 유용한 안전판 역할을 하고 있음을 확인했다. 아울러 주민들이 체득한 안전 역량을 제도적 행정 체계와 연계하는 '민관 협력형 안전 모델의 표준화' 필요성도 다각도로 논의했다.
송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "주민들의 자발적 연대 의식과 대학의 전문 역량이 결합해 주민 주도형 위기 대응의 실효성을 확인한 계기였다"며 "마을 단위 자율 안전망과 일상 돌봄 체계가 뿌리내릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com