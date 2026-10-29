화성시, 관내 복지관 두 곳에 보행재활로봇 각 1대 씩 총 2대 도입

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 28일 재활로봇 2대를 도입했다
- 두 복지관에 보행재활로봇을 각 1대씩 배치했다
- 시는 총 7억원을 투입해 맞춤형 재활서비스를 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 재활로봇 2대를 도입하고 장애인 맞춤형 재활서비스를 확대한다고 28일 밝혔다.
화성시아르딤복지관과 화성시동탄아르딤복지관에 보행재활로봇 '모닝워크(Morning Walk)'를 각 1대씩 도입했다.
'모닝워크'는 이용자의 신체 상태와 보행 능력에 맞춰 재활훈련을 지원하는 재활로봇이다. 보행 보폭과 속도 조절, 능동반응모드, 구간 반복 훈련모드 등 다양한 기능을 갖춰 보다 정밀한 재활서비스 제공이 가능하다.
특히 남녀노소 폭넓게 활용할 수 있고 뇌성마비 등 다양한 질환군에 적용 가능하다. 이는 한국로봇산업진흥원이 주관하는 '2026년도 서비스로봇 실증사업 지원과제 2차' 공모에 최종 선정된 데 따른 것이다.
이에 따라 시는 국비 3억 5000만 원을 확보, 시비를 포함한 총사업비 7억 원을 투입한다. 두 복지관은 2019년 전국 장애인복지관 최초로 하지재활로봇을 도입한 이후 보행·상지재활로봇과 가정용 재활기기 등을 꾸준히 확충해 왔다.
시는 신규 장비를 기존 재활기기와 연계해 더욱 체계적인 맞춤형 재활서비스를 제공할 계획이다. 시는 재활로봇 도입과 참여형 행사를 바탕으로 장애인의 첨단기술 활용 기회를 넓히고 인공지능(AI)·로봇 기술을 복지 현장에 접목할 계획이다.
화성시 관계자는 "장애인들이 가까운 복지관에서 재활훈련을 받을 수 있는 기반이 강화돼 재활로봇이 이용자의 일상 회복과 자립을 돕는 실질적인 수단이 될수 있을 것"이라고 전했다.
ssamdory75@newspim.com