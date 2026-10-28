양양군, 11월 첫 주말 대규모 체육행사 잇따라 개최

[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군이 11월 들어 대규모 체육행사를 개최하며 '스포츠 도시'로서의 위상을 더욱 확립해 나가고 있다.

양양군은 양양종합운동장과 공항축구장에서 다음 달 4일부터 8일까지 ▲강원특별자치도교육감기 학년별 육상경기대회▲리틀K 양양 슈퍼리그 3차▲남대천르네상스배 전국여성 풋살대회▲설악권 4개 시군 게이트볼대회▲현남면 한마음 걷기축제 등의 다양한 체육행사가 진행될 것이라고 밝혔다.

이번 체육대회는 학생 선수들의 경기력 향상뿐 아니라 군민 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여할 것을 목표로 하고 있다. 또 전국에서 오는 선수단과 학부모들로 인해 지역 상권이 활력을 얻을 것으로 기대하고 있다.

2026 리틀K 양양 슈퍼리그.[사진=양양군] 2026.10.28 onemoregive@newspim.com

먼저 4일부터 7일까지는 양양종합운동장에서 '2026 강원특별자치도교육감기 학년별 육상경기대회'가 개최된다. 이 대회는 강원특별자치도교육청과 강원특별자치도체육회가 주최하며 도내 초·중·고교 선수 및 지도자 약 2500명이 참여한다. 이는 미래 육상 인재를 발굴하고 양양군의 체육 인프라를 널리 알리는 기회가 될 전망이다.

이어 7일부터 8일까지 공항축구장에서는 '2026 리틀K 양양 슈퍼리그 3차'가 열리며 약 2000명의 전국 유소년 선수단과 학부모들이 참가한다. 양양종합운동장 풋살 돔구장에서는 '2026 남대천르네상스배 전국여성 풋살대회'가 열려 약 350명의 여성 풋살 동호인들이 경기를 치른다.

생활체육 확대를 위한 행사도 진행된다. 7일에는 게이트볼장에서 '제12회 설악권 4개 시군 게이트볼대회'가 열려 약 150명의 동호인이 친목을 다진다. 8일에는 현남면 매호 둘레길 일원에서 '제12회 현남면 한마음 걷기축제'가 개최되어 주민과 관광객 약 300명이 참여할 예정이다.

양양군은 이번 체육행사 기간 동안 수천 명의 방문객으로 인해 숙박업소, 음식점, 전통시장 등의 이용이 증가할 것으로 예상하고 있다.

김연식 양양군체육회장은 "이러한 다채로운 체육 행사들이 우리 군에서 이어지는 것에 큰 의미를 두고 있다"며 "방문객들이 안전한 환경에서 양양의 매력을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 또한 "앞으로도 차별화된 스포츠 마케팅과 지속적인 대회 유치를 통해 양양군의 스포츠 경쟁력을 높이고, 지역경제 활성화에 기여할 계획"이라고 강조했다.

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