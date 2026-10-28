아프리카 에볼라 환자 1만명 돌파…질병청, 국내 위험도 '낮음' 유지

1만명 중 약 절반 사망해 '비상'

환자 혈액·체액 직접 접촉 감염

현지 야생동물·장례식장 '삼가'

의심증상 발생시 1339에 문의

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 아프리카 콩고민주공화국(DR콩고)을 중심으로 발생한 분디부교형 에볼라바이러스병의 누적 환자 수가 1만 명을 돌파한 가운데, 질병관리청은 국내 종합위험도를 '낮음' 단계로 유지하기로 했다.

질병청은 28일 최근 에볼라바이러스병(분디부교형) 환자 발생이 DR콩고 외에 주변국으로 확대되면서 10월 말 기준 누적 환자 수가 약 1만명을 넘어섰다고 밝혔다.

[자료=질병관리청]

지난 5월 17일 국제공중보건비상상황(PHEIC)이 선포된 DR콩고와 우간다의 에볼라바이러스병 유행은 10월 말 현재까지 지속되고 있다. 환자는 1만명을 돌파해 이 중 48%가 사망했다.

이번 유행은 전 세계적으로는 2014~2016년 서아프리카 자이레형 에볼라바이러스병 유행에 이어 두 번째로 큰 규모다. 분디부교형 에볼라바이러스병으로는 2012년 DR콩고에서의 집단 발생에 이어 두 번째 사례다.

DR콩고와 함께 에볼라바이러스병이 유행한 우간다는 지난 7월 27일자로 종식 선언했다. 그러나 케냐와 나이지리아에서 신규 확진 환자가 보고됐다. 27일 세계보건기구(WHO) 발표 기준 확진환자는 DR콩고의 경우 1만60명이다. 이중 숨진 환자는 4887명으로 치명률은 48.6%에 달한다.

우간다는 20명이 확진을 받아 2명이 사망했다. 치명률은 10% 수준이다. 프랑스와 나이지리아는 1명이 확진을 받았고 사망자는 아직 없다. 케냐는 확진자 9명 중 2명이 사망해 치명률이 22%에 달했다.

질병청은 최근 케냐와 나이지리아의 발생 사례를 반영해 신속위험 평가를 실시한 결과, 에볼라바이러스병의 국내 유입 가능성도 있다고 분석했다. 다만, 주요 감염경로가 환자의 혈액·체액과의 직접 접촉인만큼 일반 국민의 노출 가능성이 낮고 국내 대응체계가 구축되어 있는 점 등을 고려해 국내 종합위험도를 이전과 같이 '낮음'으로 유지한다고 했다.

[자료=질병관리청]

지난 5월 WHO PHEIC 선언 후 질병청은 감염병 위기경보를 '관심' 단계로 발령하고 있다. 유입 단계부터 감시를 강화하기 위해 DR콩고, 케냐 등 총 12개국으로 중점검역관리지역 지정을 지속 확대해 해당 지역 입국자는 반드시 Q-CODE(건강상태질문서)를 통해 건강상태 등을 신고해야 한다고 당부했다.

중점검역관리지역 입국자를 대상으로 에볼라바이러스병 감염주의 안내 문자도 발송하고 있다. 입국 후에는 발열, 복통 등 의심증상 발생 즉시 1339 또는 보건소로 신고할 수 있도록 안내하고 있다. 지역사회 단계에서 잠복기 내 의료기관 진료 시 의료진이 해외 여행력을 확인할 수 있도록 지역사회 감시망도 가동하고 있다.

환자 발생이 지속되고 있는 DR콩고(전체 지역)를 방문하고 귀국한 국민을 대상으로 관할 보건소와 함께 21일간의 잠복기 동안 증상도 확인하고 있다. 의심증상이 발생하면 즉시 질병청 콜센터(국번없이 1339) 또는 연락받은 보건소와 상담해야 한다.

임승관 질병청장은 "방문 전·후에 에볼라바이러스병 유행지역 여부를 확인하고 방문 시 과일박쥐, 영장류, 야생동물 등과의 접촉을 삼가해야 한다"고 당부했다. 임 청장은 "현지에서 장례식장 방문을 자제하고 의료기관을 방문할 경우 마스크 등 개인보호구를 착용해 예방수칙을 철저히 준수해야 한다"고 했다.

임 청장은 "유행지역을 다녀온 국민들은 귀국 후 21일간 건강상태를 주의 깊게 살펴야 한다"며 "발열·복통 등 의심 증상이 발생하면 즉시 1339 또는 보건소에 신고해 달라"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com