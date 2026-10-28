[컨콜] LG전자 "TV 패널 가격 내년 1분기 상승 압력…공급 다변화로 대응"

LCD 패널값 4분기 강보합…내년 1분기 상승 압력 확대

중저가 TV 원가 부담, 공급선 다변화·사양 최적화로 대응

해외 가전 점유율 中 대비 개선…"북미서 경쟁 우위 강화"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 TV·모니터용 패널 가격이 내년 1분기부터 본격적으로 오를 것으로 내다봤다. 가격 경쟁이 치열한 중저가 제품군을 중심으로 수익성 부담이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

박상호 LG전자 MS사업본부 경영관리담당 전무는 28일 열린 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "액정표시장치(LCD) TV와 모니터용 패널 가격은 제조원가 상승과 패널업체들의 감산, 가격 인상 움직임으로 4분기 강보합세를 유지할 것으로 본다"며 "내년 1분기부터는 상승 압력이 더욱 커질 것으로 예상한다"고 밝혔다.

또 "TV용 대형 패널 수요 증가도 가격 상승 요인으로 작용할 것"이라며 "패널 가격 상승은 주요 제품의 제조원가 부담으로 이어질 것으로 보고 있다"고 말했다.

특히 중저가 제품의 수익성에 우려를 나타냈다. 박 전무는 "가격 경쟁이 심화한 중저가 제품군에서는 원가 상승분을 판매가격에 반영하는 데 한계가 있어 수익성 부담이 가중될 수 있다"고 설명했다.

서울 여의도 LG전자 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

LG전자는 패널 수급과 가격 동향을 면밀히 살피면서 공급선을 다변화하고 구매 시점을 최적화해 원가 상승 영향을 줄일 계획이다. 주요 패널업체들과 전략적으로 협력해 공급 안정성도 확보한다.

LG전자는 메모리 가격 상승에도 대응한다. 부품 사양을 최적화하고 공급처를 이원화하는 등 원가 절감에 나서는 한편, 시장 상황에 맞춰 가격을 운영하겠다고 밝혔다. 프리미엄 제품 판매를 늘려 제품 구성을 개선하고 가격 경쟁에 드는 비용도 줄인다는 방침이다.

가전 사업에서는 중국 업체와의 경쟁에서 성과를 냈다고 밝혔다. 유종인 HS사업본부 경영관리담당은 "상반기 시장점유율 기준으로 당사의 해외 시장점유율은 중국 업체 대비 유의미한 수준으로 개선됐다"며 "특히 북미 지역을 중심으로 중국 업체에 대한 경쟁 우위가 강화되고 있고, 미국 주요 유통 채널의 점유율 확대가 긍정적으로 작용했다"고 말했다.

기존 경쟁사들의 부진도 기회 요인으로 꼽았다. 유 담당은 "전통 경쟁사들이 실적 부진과 수익성 악화로 구조조정과 사업 재편에 나서면서 당사에 새로운 사업 기회가 되고 있다"고 설명했다.

다만 앞으로의 경쟁은 더 치열해질 것으로 내다봤다. 유 담당은 "미국 시장에서 중국 업체를 포함한 글로벌 업체 간 협업이 확대되고, 중국 유통기업의 유럽 시장 영향력도 강화되고 있어 경쟁은 더욱 치열해질 것"이라며 "프리미엄 시장의 진입 장벽을 강화하고 보급형 점유율을 함께 확보하겠다"고 밝혔다.

LG전자는 3분기 연결 기준 매출 23조8241억원, 영업이익 7819억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 8.9%, 13.5% 증가했다.

raul1649@newspim.com