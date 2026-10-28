컴투스홀딩스, '스타 세일러' 신규 동료 에린 추가 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 컴투스홀딩스는 28일 ‘스타 세일러’ 글로벌 업데이트를 진행했다
- 신규 동료 에린 루비스타와 SSR 메모리 피스를 추가했다
- 무한 웨이브와 핼러윈 이벤트로 신규 콘텐츠와 보상을 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스홀딩스는 수집형 RPG '스타 세일러'의 글로벌 업데이트를 28일 진행했다.
이번 업데이트의 주요 콘텐츠는 신규 3성 동료 '에린 루비스타'의 추가다. 바람 속성 디버퍼인 에린은 적에게 '루멘의 표식'을 부여해 치명타 피해를 증가시키고 아군의 체인 보너스 효과를 높인다.
또한 적의 강화 효과를 해제하는 능력도 갖췄다. 에린과 시너지를 발휘하는 신규 SSR 메모리 피스 '운명의 조우'도 함께 추가됐다. 이는 적의 강화 효과를 해제할 때 아군의 SP를 회복시키거나 해제할 효과가 없을 때는 공격력을 높인다.
신규 콘텐츠 '무한 웨이브'도 선보였다. 끝없이 등장하는 적들을 처치하며 최고 기록에 도전하는 방식으로 5웨이브를 돌파할 때마다 강화 카드를 선택해 팀의 전투력을 높일 수 있다.
친구와 길드원의 최고 기록에 따라 추가 혜택을 제공하는 '동료의 축복' 시스템도 도입했다. 시즌은 2주 단위로 운영되며 최고 도달 웨이브와 축복 레벨에 따라 다이아몬드를 보상으로 획득할 수 있다.
이벤트는 다음 달 11일까지 진행되는 '핼러윈 출석 이벤트'와 '핼러윈: 잭오랜턴 미니게임'이 열린다. 출석 이벤트에서는 게임 접속만으로 금빛 나침반, 아티팩트 보관함 등을 획득할 수 있고 미니게임에서는 이벤트 재화 '잭오랜턴'을 다양한 아이템으로 교환할 수 있다. 신규 동료 에린의 체험 및 스토리 이벤트는 다음 달 25일까지 진행된다.
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