컴투스, 서머너즈 워·아이모 할로윈 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 28일 대표 게임 2종에서 할로윈 이벤트를 시작했다.
- 서머너즈 워는 11월 8일까지 미션 보상과 비밀 던전을 운영한다.
- 아이모는 29일부터 11월 12일까지 가면과 코스튬 제작을 진행한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 대표 게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'와 '아이모'에서 할로윈 이벤트를 진행한다.
'서머너즈 워'는 오는 11월 8일까지 '미션 달성! 할로윈 선물 상자 오픈 이벤트'를 실시한다. 일일 미션과 보너스 미션을 완료한 횟수에 따라 선물 상자를 열 수 있으며 '빛과 어둠의 소환서'를 포함한 8종의 보상을 무작위로 획득할 수 있다.
이벤트 기간에만 진행되는 '할로윈 비밀 던전'도 주차별로 개방된다. 평소 얻기 어려운 빛과 어둠 속성의 태생 1~2성 몬스터 비밀 던전을 횟수 제한 없이 클리어하면 해당 몬스터의 소환서 조각을 모을 수 있다. 주차별로 비밀 던전을 1회 플레이할 때마다 '신비의 소환서' 2장도 추가로 지급된다.
'아이모'는 29일부터 11월 12일까지 '해골가면 및 늑대가면 제작 이벤트'를 진행한다. 몬스터 사냥으로 얻은 '으스스한장난감'을 모아 '우디위디/우디워디' 마을의 '빅터'에게 전달하면 해골가면, 늑대가면, 할로윈막대사탕 등으로 교환할 수 있다.
상점 내 '으스스한 실타래' 메뉴에서는 다양한 할로윈 코스튬을 획득할 수 있다. 체력 증가 효과가 있는 복장을 비롯해 저승사자, 프랑켄슈타인 등 여러 콘셉트의 코스튬을 선보인다.
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