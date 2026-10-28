엔씨 리니지2, 신규 서버 3개 오픈…신규 클래스 추가

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 28일 리니지2 대규모 업데이트를 진행했다.
- 신규 서버 글루딘·글루디오·기란 3곳을 동시 오픈했다.
- 신규 클래스 패왕: 바츠와 23주년 보상을 추가했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '리니지2'가 28일 대규모 업데이트를 진행했다. 리니지2는 이날 오후 8시 신규 서버 '글루딘', '글루디오', '기란' 3개를 동시에 오픈한다.
신규 서버는 기본 무기부터 시작해 천천히 성장하는 리니지2의 원래 게임 방식을 경험할 수 있도록 설계됐다.
이번 업데이트에서는 신규 클래스 '패왕: 바츠'가 추가됐다. 단검을 주무기로 하는 근접 전투 클래스로 빠른 속도의 전투가 특징이다.
엔씨는 서비스 23주년을 기념해 기존 서버 이용자를 대상으로 다양한 보상을 제공한다. 출석 미션을 통해 파괴된 아이템을 복구할 수 있는 '블랙 쿠폰' 4종, 28일간 매일 소모품을 획득할 수 있는 '23주년 큐브', 특수 장비 선택권, 헤어 액세서리 등을 지급한다.
11월 25일까지 23주년 기념 이벤트가 진행된다. 파티 던전 '침식의 둥지'에서는 몬스터를 처치해 대량의 경험치를 얻을 수 있다. 도적단으로부터 축하 케이크를 지키고 보상을 받는 '파티쉐의 초대' 이벤트도 하루 두 번 진행된다.
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