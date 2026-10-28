카카오게임즈, MMORPG '오딘' 10월 업데이트 실시

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 28일 ‘오딘: 발할라 라이징’ 10월 업데이트를 실시했다.
- 길드 쟁탈전 규칙을 개선하고 펫 전용 장비 제작·강화 시스템을 추가했다.
- 핼러윈 출석과 길드·펫 미션 등 다양한 기념 이벤트를 진행한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈는 28일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '오딘: 발할라 라이징'에 10월 업데이트를 실시했다.
이번 업데이트의 주요 내용은 길드 쟁탈전 개선과 펫 전용 장비 시스템 추가다. 길드 쟁탈전은 참여 인원 제한을 해제하고 전체 참가 길드원의 전투력을 기준으로 매칭 점수를 산정하도록 규칙을 변경했다. 안전지대인 '빠른 이동 지점'과 전장 상황을 한눈에 확인할 수 있는 '오버레이 미니맵'도 추가됐으며 기여도에 따른 보상으로 '전투의 증표'를 제공한다.
새로 추가된 펫 장비 시스템에서는 이용자가 펫 탐사로 장비 제작 재료를 획득한 후 제작소와 재련소에서 펫 전용 무기와 방어구, 장신구를 제작·강화·합성할 수 있다. 펫의 등급과 보유 수량에 따라 공방 레벨이 상승하는 성장 요소도 마련했다.
카카오게임즈는 핼러윈 시즌을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다. 28일부터 12월 2일까지 7일 출석 이벤트에서는 핼러윈 한정 아바타 '핼러윈 마스커레이드 외형 획득권'과 '신성의 소환권' 66장을 제공한다.
11월 11일까지는 길드 출석과 기부, 영지 방어전 및 협동 토벌전 참여 등 미션을 달성하면 '길드 주화 3000개'를 지급하는 '길드 주화 지원 미션 이벤트'를 진행한다. 같은 기간 펫 공방 관련 미션을 수행하면 '스쿨드의 탐사 모래시계'와 '신성의 펫 소환권' 등을 획득할 수 있다.
이달 30일까지는 기존 서버 이용자를 대상으로 '로스크바의 공허의 유적 특별 핫타임'을 실시한다. 이벤트 기간에는 골드와 경험치 획득량이 증가하고 아이템 획득 기회도 확대된다.
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