라인게임즈, AI로 게임 개발 문서 자동 갱신 시스템 구축

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈는 28일 AI 기반 코드·기술문서 자동화 시스템을 공개했다.
- 새 시스템은 코드 변경을 분석해 리뷰하고 관련 문서 수정안을 제시했다.
- AWS 보안 에이전트로 코드 리뷰와 보안 검토를 동시에 수행했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈가 개발 코드 변경 시 인공지능(AI)이 이를 자동으로 분석해 기술 문서까지 갱신하는 시스템을 구축했다.
라인게임즈는 28일 아마존웹서비스(AWS)와 GS네오텍이 공동 주최한 'Games on AWS 2026' 컨퍼런스에서 이 기술을 공개했다. 행사는 27일 경기도 성남시 더블트리 바이 힐튼 서울 판교에서 열렸다.
기존에는 플랫폼 코드 변경 사항을 기술 문서에 수작업으로 반영했고 문서 업데이트가 지연되면 AI 답변 정확도가 낮아지는 문제가 있었다. 라인게임즈는 'Amazon Bedrock AgentCore'를 도입해 이를 해결했다.
새로운 에이전트는 'GitLab' 등의 코드 병합 단계에서 플랫폼 코드 변경점을 자동으로 분석해 코드 리뷰를 수행한다. 리뷰 결과를 바탕으로 관련 기술 문서의 수정안을 제시하고 담당자 승인 후 문서에 반영된다. 갱신된 문서는 다시 외부 개발사 문의에 대한 응답 신뢰도를 높이는 데 활용된다.
라인게임즈는 'AWS Security Agent'를 활용해 코드 리뷰와 보안 검토를 동시에 수행하도록 설계했다. 이를 통해 보안 이슈를 같은 흐름에서 함께 점검할 수 있다.
이아영 라인게임즈 퍼블리싱 기술실장은 "기술 문서 수정의 비효율을 걷어내고 사람의 승인을 거치는 구조 위에서 자동화할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 AWS의 최신 AI 기술을 적극 활용해 외부 개발사와 협업 효율을 높이고 게임 퍼블리싱 기술 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 전했다.
origin@newspim.com