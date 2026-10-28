최운구 기계설비공제조합장 직무대행 "재무건전성 높여 조합원 혜택 키울 것"

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기계설비건설공제조합 정기총회

자산운용·리스크관리 강화와

업무 편의 개선 강조

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 창립 30주년을 맞은 기계설비건설공제조합(이하 '조합')이 조합원사의 안정적인 사업 운영을 지원하기 위해 재무건전성과 서비스 강화에 나선다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 최운구 기계설비건설공제조합 이사장 직무대행이 28일 열린 제62차 정기총회에서 개회사를 하고 있다. 2026.10.28 chulsoofriend@newspim.com

최운구 조합 이사장 직무대행은 28일 열린 제62차 정기총회 개회사에서 "조합원사의 안정적인 사업 운영을 뒷받침하는 것이 조합의 핵심 역할"이라고 강조했다.

이를 위한 과제로 전문적인 자산운용과 철저한 리스크관리를 제시했다. 재무건전성을 강화하고 그 성과를 조합원이 체감할 수 있는 혜택으로 연결하겠다는 구상이다.

최 직무대행은 "전문적인 자산운용과 철저한 리스크관리로 재무건전성을 강화해 그 성과가 조합원 여러분의 실질적인 혜택으로 이어지도록 하고, 모바일 보증과 AI를 활용한 서비스를 확대해 업무 편리성도 개선해 나가겠다"고 말했다.

올해 창립 30주년을 맞은 조합은 자산 1조5000억원, 조합원 1만개사 규모로 성장했다. 최 직무대행은 이 같은 성장의 바탕으로 오랜 기간 조합원과 쌓아온 신뢰와 소통을 꼽았다.

앞으로의 운영 방향도 조합원 지원에 초점을 맞췄다. 그는 "조합의 모든 고민과 판단은 '조합원에게 어떤 도움이 되는가'에서 출발하겠다"며 "현장의 목소리에 귀 기울이고 책임 있는 운영으로 여러분의 신뢰에 보답하겠다"고 강조했다.

이날 총회 안건은 2027년도 사업계획 및 예산안 의결이다. 조합원 운영위원 선출안도 상정됐다.

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