서부발전, 국산 가스터빈에 AI·로봇 도입…공공기관 AI 혁신 대상

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AI로 설비 이상징후 분석·4족 보행 로봇으로 현장점검

기존 점검 업무 37% 대체…연간 7300시간 절감 기대

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국서부발전(사장 이정복)이 국산 가스터빈에 인공지능(AI)과 로봇 기술을 접목해 발전설비 운영 효율과 현장 안전성을 높인 성과를 인정받아 공공기관 AI 혁신 대상을 수상했다.

서부발전은 28일 서울에서 열린 '2026 공공기관 AI 혁신 챌린지'에서 AI 서비스 실증·개념검증(PoC) 부문 대상을 받았다고 밝혔다.

재정경제부와 과학기술정보통신부가 주최하고 한국지능정보사회진흥원이 주관한 이번 대회는 공공기관의 AI 활용을 확대하고 우수 혁신사례를 발굴하기 위해 마련됐다.

서울 상암 누리꿈스퀘어에서 28일 열린 '2026 공공기관 AI 혁신 챌린지' 시상식에서 이정복 서부발전 사장(오른쪽)과 류제명 과학기술정보통신부 제2차관(왼쪽)이 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국서부발전] 2026.10.28 gkdud9387@newspim.com

서부발전은 국내 최초로 국산화한 가스터빈에 AI와 4족 보행 로봇을 적용해 설비 운영과 현장점검을 지원하는 기술을 개발했다. 발전설비의 상태를 AI로 분석하고, 로봇을 통해 현장을 점검하는 방식이다.

이를 위해 발전소 설비를 가상공간에 구현하는 3차원 가상모형(디지털 트윈) 기술을 도입했다. 설비의 운전 상태와 이상 징후를 분석하고 발전량을 예측하는 데 AI를 활용해 운영 효율을 높이는 것이 핵심이다.

특히 AI 분석 결과를 로봇의 현장점검과 연결해 발전설비 운영과 안전관리를 통합한 점이 높은 평가를 받았다. 발전소 작업자가 반복적으로 수행하던 점검 업무를 로봇이 대신하고, AI가 작업 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 분석하는 방식이다.

서부발전은 이번 기술을 통해 기존 점검 업무의 37%를 대체하고 연간 약 7300시간의 업무시간을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 반복적인 현장점검 부담을 줄이면서 설비의 이상 징후를 조기에 파악해 안전관리 수준도 높인다는 계획이다.

기술 개발에는 한국전력 전력연구원과 리벨리온, 모티프테크놀로지스, 포미트 등이 참여했다. 서부발전은 이들 기관 및 기업과 협력해 국산 AI 반도체 8기와 거대언어모델(LLM), AI 에이전트를 활용한 발전소 자율운영 기술을 실증했다.

이정복 서부발전 사장은 "발전설비 운영에 필요한 핵심 기술의 국산화를 확대하고 인공지능을 활용한 설비·안전관리 기술을 꾸준히 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com