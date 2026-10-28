파인텍, 100억원 규모 OLED 제조장비 공급계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 파인텍은 28일 삼성디스플레이 베트남과 100억원 공급계약을 체결했다
- 파인텍의 10월 누적 수주액은 370억원으로 전년 매출의 80%에 달했다
- OLED 채택 확대로 본딩장비 수요와 파인텍 실적 성장이 기대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 파인텍이 삼성디스플레이 베트남과 100억원 규모의 유기발광다이오드(OLED) 제조장비 공급계약을 체결했다고 28일 밝혔다.
이는 지난 7월 195억원 규모 공급계약에 이은 추가 수주다. 10월 기준 누적 수주액은 370억원으로 전년 매출의 80% 수준에 달한다. 하반기부터 순차적으로 매출에 반영될 예정이다.
회사에 따르면 OLED 시장 성장이 수주 기회를 확대하고 있다. 태블릿과 노트북 등 IT 기기 전반으로 OLED 패널 채택이 늘어나면서 국내 디스플레이 장비업계의 신규 수주로 이어지고 있기 때문이다.
시장조사업체 시그마인텔에 따르면 글로벌 노트북용 OLED 패널 출하량은 지난해 1분기 210만 대에서 올해 2분기 430만 대로 증가했으며, 3분기에는 490만 대에 이를 것으로 예상된다. 올해 하반기 전체 노트북 출하량에서 OLED가 차지하는 비중은 10%를 넘어설 것으로 관측된다.
회사에 따르면 삼성디스플레이는 주요 노트북 제조사들의 OLED 패널 물량 70% 이상을 담당하고 있다. 보급형 노트북에서도 OLED 채택이 늘어나면서 공급 물량이 증가하는 추세다.
파인텍 관계자는 "OLED 적용 IT 제품군 확대 등 전방 시장의 변화가 관련 장비 수요 증가로 이어져 본딩장비를 공급하는 파인텍의 수혜가 기대된다"며 "잇따른 대규모 공급계약을 기반으로 실적 성장을 달성하는 동시에 로봇 개발 등 신규 성장동력 확보에 나설 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com