물류산업 키운 주역들 한자리에…30일 물류의 날 기념식

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택배기사·화물운전자 등 총 58점 포상

미래전략 세미나 개최도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 물류기업의 디지털 전환과 신선식품 운송체계 구축, 물류현장 운영에 힘써온 종사자들이 물류의 날을 맞아 공로를 인정받는다.

정부세종청사 국토교통부 전경 [사진=뉴스핌 DB]

28일 국토교통부는 오는 30일 오전 대한상공회의소 국제회의장에서 열리는 '제34회 물류의 날' 기념식에서 물류산업 발전에 기여한 물류인과 단체에 한국물류대상을 수여한다고 밝혔다.

한국통합물류협회가 주최하고 국토부와 대한상공회의소가 후원하는 이번 기념식은 1부 한국물류대상 시상식과 2부 세미나로 나눠 진행한다. 정의경 국토부 제2차관과 신영수 한국통합물류협회장 등 물류업계 종사자 500여명이 참석할 예정이다. 유의동·복기왕·정동만 의원은 영상축사로 참여한다.

한국물류대상 시상식에서는 훈장 1점, 산업포장 2점, 대통령표창 4점, 국무총리표창 6점, 국토부 장관표창 45점 등 총 58점을 포상한다.

최고 영예인 은탑산업훈장은 김용필 한국비즈넷 대표이사에게 수여한다. 김 대표는 46년간 물류기업의 디지털 전환을 지원하며 물류비 절감 등에 기여했다. 국내 최초로 국제화물 운송주선업 전용 정보시스템을 개발해 1500여개 중소물류기업의 디지털 전환을 지원한 공로를 인정받았다.

산업포장은 신경용 동원물류 대표이사와 서상범 한국교통연구원 선임연구위원이 받는다.

신 대표는 31년간 화물운송주선업에 종사하면서 수도권 콜드체인 인프라 구축에 참여하는 등 국내 신선식품 물류체계 구축에 기여했다. 서 선임연구위원은 다수의 국내 물류정책 수립과 제도개선 연구에 연구책임자로 참여해 물류산업 성장과 혁신에 일조했다.

대통령표창은 김경호 광진티엘에스 대표, 조동제 와이에스엘에이전시 대표, 지동화 강원화물자동차운송주선사업협회 이사장, 육군종합보급창에 수여한다.

국무총리표창 수상자는 구은정 태은물류 대표, 배성훈 윌로그 대표, 이지선 한국교통연구원 연구위원, 김정동 센토인터내셔날 대표, 개인화물운송사업자인 김종득 화물운전자, 삼영로지스틱스다.

국토부 장관표창은 물류현장에서 10년 이상 업무를 수행한 택배기사 2명과 화물운전자 7명을 비롯한 물류종사자 36명, 물류기업·단체 9곳에 수여한다.

2부에서는 '변화하는 물류, 새로운 기회를 말하다'를 대주제로 산업환경 변화에 대응하기 위한 3개 세미나가 열린다.

100만건 이상의 실제 운송 경험을 기반으로 구축한 AI 에이전트로 운송 전 과정의 데이터를 연결하고 실시간 최적화를 구현하는 방안을 다룬다. 이를 통해 운영 효율 개선과 물류 비즈니스의 확장 가능성을 모색한다.

기후위기로 새롭게 주목받는 북극항로의 실측 데이터를 바탕으로 공급망·기후·지정학적 위험에 대응하고 극복할 방안도 공유한다.

정 차관은 축사에서 "물류산업 매출액이 225조 규모로 급성장할 수 있도록 산업현장에서 묵묵히 헌신해 오신 153만 물류인 여러분께 깊은 감사를 드린다"고 전할 예정이다.

이어 "물류산업의 지속 발전을 견인하기 위해 첨단 물류 인프라 확충과 함께 안전하고 지속가능한 근로여건 개선 마련을 위해 다양한 지원과 정책적 노력을 펼칠 계획"이라고 설명할 계획이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 제34회 물류의 날 기념식은 언제 어디서 열리나요?

A. 10월 30일 오전 대한상공회의소 국제회의장에서 열립니다. 한국통합물류협회가 주최하고 국토교통부와 대한상공회의소가 후원하며, 물류업계 종사자 500여명이 참석할 예정입니다. 행사는 한국물류대상 시상식과 세미나로 나눠 진행합니다.

Q. 올해 한국물류대상 포상 규모는 어떻게 되나요?

A. 훈장 1점, 산업포장 2점, 대통령표창 4점, 국무총리표창 6점, 국토부 장관표창 45점 등 총 58점을 수여합니다. 장관표창 대상에는 물류현장에서 10년 이상 근무한 택배기사 2명과 화물운전자 7명도 포함됩니다.

Q. 최고 영예인 은탑산업훈장은 누가 받나요?

A. 김용필 한국비즈넷 대표이사가 받습니다. 김 대표는 46년간 물류기업의 디지털 전환과 물류비 절감에 기여했습니다. 국내 최초로 국제화물 운송주선업 전용 정보시스템을 개발해 1500여개 중소물류기업의 디지털 전환을 지원한 공로를 인정받았습니다.

Q. 산업포장 수상자들은 어떤 공로를 인정받았나요?

A. 신경용 동원물류 대표이사는 31년간 화물운송주선업에 종사하며 수도권 콜드체인 인프라 등 국내 신선식품 물류체계 구축에 기여했습니다. 서상범 한국교통연구원 선임연구위원은 국내 물류정책 수립과 제도개선 연구를 통해 물류산업 성장과 혁신에 기여한 공로를 인정받았습니다.

Q. 기념식에서 열리는 세미나는 어떤 내용을 다루나요?

A. '변화하는 물류, 새로운 기회를 말하다'를 주제로 3개 세미나가 열립니다. 100만건 이상의 실제 운송 경험을 바탕으로 구축한 AI 에이전트를 활용해 운송 데이터를 연결하고 실시간 최적화를 구현하는 방안을 다룹니다. 북극항로의 실측 데이터를 토대로 공급망·기후·지정학적 위험에 대응하는 방안도 공유합니다.

chulsoofriend@newspim.com