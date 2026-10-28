KB라이프, 에이지테크랩 컨퍼런스 개최…AI·로봇 활용 돌봄 모델 공개

AI 핵심 요약beta
- KB라이프는 27일 강남구 에이지테크랩에서 2026 컨퍼런스를 개최했다
- 시니어 시설 기술 연구 성과와 AI·로봇 돌봄 모델을 공유했다
- 기술기업과 돌봄기관 협력으로 현장형 서비스 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프는 지난 27일 서울 강남구 KB라이프타워 에이지테크랩에서 'KB라이프 에이지테크랩 2026 컨퍼런스'를 개최했다고 28일 밝혔다.
'초고령사회, 새로운 경험의 시작'을 주제로 열린 이번 행사에서는 시니어 시설에서 진행한 기술 연구·실증 성과와 인공지능(AI)·로봇을 활용한 돌봄 모델을 공유했다. 김철주 생명보험협회장도 참석해 주요 기술을 살펴봤다.
KB라이프는 이날 시니어 돌봄 기술의 발굴과 실증부터 서비스 연계까지 이어지는 에이지테크랩의 비전과 로드맵을 공개했다. 기술기업과 요양·주거 현장을 연결해 검증된 기술을 실제 서비스로 발전시킨다는 구상이다.
이어 KB골든라이프케어의 기술 도입 현황 발표와 피지컬 AI 시연이 진행됐다. 피지컬 AI는 로봇 등 물리적 기기를 통해 실제 환경에서 작동하는 AI를 뜻한다.
주요 사례로는 돌봄 현장의 정보를 분석해 케어 리포트로 제공하는 데이터 기반 돌봄 모델, LG전자의 휴머노이드 로봇 'LG 클로이드'를 활용한 요양 현장 업무지원 모델, 에브리봇의 AI 케어로봇 '케비'를 활용한 노인복지주택 생활지원 모델 등이 소개됐다.
KB라이프는 시니어와 돌봄 종사자의 의견을 반영해 현장에서 활용할 수 있는 서비스 모델을 구체화하고, 기술기업과 돌봄 서비스 운영기관 간 협력을 확대할 계획이다. 올해 1월 문을 연 에이지테크랩은 스마트 주거와 돌봄 분야의 기술 발굴·실증을 추진해 왔다.
정문철 KB라이프 사장은 "돌봄시장의 기술 도입은 어르신에게 더 안전하고 세심한 돌봄을 제공하고 종사자의 반복적이고 힘든 업무를 덜어주는 것"이라며 "에이지테크랩을 중심으로 다양한 기술 파트너와 협력하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com