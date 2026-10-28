신한카드, 수원 광교호수공원에 다섯 번째 에코존 조성

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 28일 수원 광교호수공원에 다섯 번째 에코존을 조성했다고 밝혔다.
- 에코존은 고객 기부 포인트로 녹색공간을 만드는 친환경 사회공헌 프로젝트다.
- 광교호수공원에는 17종 식물과 쉼터, 체험시설, 캐릭터 포토존을 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 서울그린트러스트와 함께 경기 수원 광교호수공원에 다섯 번째 '에코존(ECO Zone)'을 조성했다고 28일 밝혔다.
에코존은 '신한카드 ECO Plan' 이용 고객이 기부한 포인트를 활용해 도시공원 내 녹색공간을 조성하는 친환경 사회공헌 프로젝트다. 일상의 소비가 모두를 위한 녹색공간 조성으로 이어지는 것이 특징이다.
신한카드는 2021년 서울 성동구 서울숲을 시작으로 부산 APEC나루공원, 광주 한새봉농업생태공원, 대전 갈마문화공원 등에 지역별 맞춤형 에코존을 조성해 왔다.
이번 에코존은 광교호수공원 내 재미난밭 일대에 조성됐으며, 사계절의 변화를 느낄 수 있도록 총 17종의 식물을 심었다. 특히 수목 식재와 함께 시민들이 직접 이용하고 즐길 수 있는 휴식·체험 시설물을 처음 도입했다. 시민들을 위한 쉼터와 신한금융그룹 캐릭터를 활용한 포토존을 마련해 방문객들에게 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.
전날 열린 개장식에는 하현승 수원특례시 공원녹지사업소장, 심주영 서울그린트러스트 이사, 이득현 수원그린트러스트 이사장, 김종혁 신한카드 브랜드전략본부장 등이 참석했다.
신한카드 관계자는 "이번 에코존은 시민들이 직접 머무르고 즐길 수 있는 공간으로 조성한 만큼 오랫동안 사랑받는 휴식처가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 고객과 함께 환경의 가치를 나누고 지역사회에 긍정적인 변화를 만드는 사회공헌 활동을 지속 추진할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com