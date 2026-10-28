교보생명, 금융의 날 금융위원장 표창…청년·취약계층 채용 확대

AI 핵심 요약beta
- 교보생명은 27일 금융의 날 기념식에서 금융위원장 표창을 받았다
- 금융위는 청년채용 확대 성과를 평가해 교보생명을 첫 수상기관으로 선정했다
- 교보생명은 인턴십 확대와 장애인 직무 운영으로 취업 기회를 넓혔다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 지난 27일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 열린 '제11회 금융의 날' 기념식에서 포용금융 부문 금융위원장 표창을 받았다고 28일 밝혔다.
금융위원회는 올해 포용금융 부문에 '청년채용 확대' 포상을 신설하고 교보생명과 케이뱅크를 첫 수상기관으로 선정했다. 채용 규모와 증가 실적, 지역인재·장애인·보훈대상자 등을 위한 채용제도 운영 현황을 종합적으로 평가했다.
교보생명은 청년들이 입사 전 실제 업무를 경험하고 직무 적성을 확인할 수 있도록 채용연계형 인턴십을 운영하고 있다. 2022년 일부 직무에 시범 도입한 뒤 지난해 신입사원 채용 전 직무로 확대했다. 지난해 하반기에는 대학과 연계한 체험형 인턴도 시범 운영했다.
장애인 고용을 위한 직무도 마련했다. 지난해 7월 한국장애인고용공단과 함께 도입한 네일케어 서비스 '내일로감'은 전문교육을 받은 장애인이 FP지원단에서 네일매니저로 근무하는 방식이다.
교보생명 관계자는 "청년들이 금융 현장에서 실제 업무를 경험하고 지역인재와 취업 취약계층도 역량을 펼칠 수 있도록 다양한 기회를 마련해왔다"며 "앞으로도 청년과 취약계층의 일자리 기회를 넓히고 사회적 책임을 실천하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com