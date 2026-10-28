금호건설, 협력사 23곳과 안전보건 간담회…우수 협력사 3곳 포상

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현장 애로사항 청취·질병재해 예방교육

공동 안전관리 강화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 금호건설이 주요 협력사 경영진과 건설현장의 안전보건 관리 수준을 높이기 위한 협력 방안을 논의했다.

금호건설은 지난 27일 서울 종로구 본사 대회의실에서 주요 협력사 경영진과 임직원들이 참석한 가운데 'SAFETY ARTERA 안전보건 간담회'를 개최했다. [사진=금호건설]

28일 금호건설은 전일 서울 종로구 본사에서 주요 협력사 23곳의 경영진을 초청해 'SAFETY ARTERA 안전보건 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 협력사와 안전보건의 중요성을 공유하고 현장의 애로사항과 건의사항을 청취하는 등 안전한 건설현장 조성을 위한 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 건축·토목·설비·전기·플랜트 등 다양한 공종의 협력사들이 참석했다.

행사에서는 안전보건 관리에 모범을 보인 우수 협력사 3곳을 포상했다. 조완석 사장이 직접 표창을 수여하며 안전경영 실천에 앞장선 협력사들의 노고를 격려했다.

이어 협력사 안전보건 동반성장 프로그램인 'SAFETY ARTERA'의 주요 활동과 안전보건 관련 사항을 공유했다.

'SAFETY ARTERA'는 금호건설이 협력사와 함께 안전보건 역량을 높이고 지속가능한 상생협력 문화를 확산하기 위해 마련한 프로그램이다. 경영진과 실무자 협의회를 중심으로 정례 세미나와 전문교육, 현장 맞춤형 기술 지원 등을 추진하고 있다.

협력사의 안전보건 관리 역량 강화를 위한 전문교육도 진행했다. 이두항 노무법인 신영 강사는 '질병재해 사례 및 대응방안'을 주제로 특강을 열고 건설현장에서 발생할 수 있는 질병재해의 주요 사례와 예방·대응방안을 설명했다.

협력사 경영진과 현장의 목소리를 나누는 시간도 마련했다. 금호건설은 협력사들이 현장에서 겪는 안전보건 관련 애로사항과 건의사항을 듣고 실질적인 안전관리 수준을 높이기 위한 의견을 교환했다.

금호건설은 디지털 기술을 활용한 현장 안전관리도 강화하고 있다. 지난 9월에는 건설현장 위험구역을 실시간으로 확인할 수 있는 '스마트안전관제시스템' 기술 특허를 출원했다.

지난해 10월 출범한 'SAFETY ARTERA'가 1주년을 맞은 만큼 앞으로도 협력사와의 공동 안전관리 활동을 내실화하고 현장에 실질적인 도움이 되는 지원을 이어갈 계획이다.

금호건설 관계자는 "안전은 건설현장에서 지켜야 할 최우선 가치이자 기업의 가장 중요한 경쟁력"이라며 "앞으로도 협력사와의 긴밀한 소통과 상생협력을 통해 안전보건 역량을 함께 높이고, 모든 근로자가 안심하고 일할 수 있는 안전한 건설현장을 만들어 나가겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com