교보라이프플래닛생명, 3분 내 가입 '미니보험 패스트트랙' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 교보라이프플래닛생명보험은 28일 미니보험 패스트트랙을 열었다
- 모바일 앱에서 서류 없이 3분 내 질병보험 가입이 가능하다
- 천원대 보험료로 독감 등 질병 6종을 1년간 보장한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보라이프플래닛생명보험은 필요한 질병 보장에 쉽고 빠르게 가입할 수 있는 '미니보험 패스트트랙(FAST TRACK)'을 오픈했다고 28일 밝혔다.
미니보험 패스트트랙은 보험 가입 절차를 간소화해 보험에 익숙하지 않은 고객도 쉽게 가입할 수 있도록 개선한 것이 특징이다. 설계사 대면이나 복잡한 서류 제출 없이 교보라이프플래닛 모바일 앱을 통해 365일 언제 어디서나 3분 내 미니보험에 가입할 수 있다.
기존 보험과 달리 까다로운 심사나 대기 기간을 최소화해 가입 후 빠르게 보장 혜택이 개시되어, 일상 속 예기치 못한 질병의 위험 앞에서도 보장 공백 없이 즉각적으로 건강에 대비할 수 있도록 실질적인 고객 편익을 극대화했다.
보험료는 천원대로, 한 번 납입하면 1년간 보장받을 수 있다. 독감과 바이러스 질환, 대상포진 등 일상에서 발생할 수 있는 질병을 보장하는 미니보험 6종으로 상품군을 구성했다.
교보라이프플래닛생명의 미니보험 누적 판매는 30만건을 넘어섰다. 대표 상품인 독감 미니보험은 출시 반년 만에 가입자가 16배 이상 늘었다. 회사는 이번 패스트트랙 도입을 통해 미니보험을 쉽고 빠르게 가입할 수 있는 생활 밀착형 건강 안전망으로 정착시킨다는 계획이다.
김영석 교보라이프플래닛생명 대표는 "디지털 보험의 혜택을 누릴 수 있도록 자사만의 디지털 기술력과 노하우를 이번 미니보험 패스트트랙에 집약했다"며 "앞으로도 고객이 부담 없이 꼭 필요한 보장을 누릴 수 있도록 고객 중심의 디지털 보험 경험 혁신을 가속화할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com