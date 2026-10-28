공무원 업무 실적 수시 기록·평가…인사처, '상시 성과관리' 첫 시행

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연 1~2회 일회성 평가 방식 개선…업무 성과·협업 기여도 상시 관리

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공무원이 업무 실적을 수시로 기록하고 부서장이 이에 대한 의견을 전달하는 '상시 성과관리 시스템'이 전 부처에 처음 도입된다. 기존 연 1~2회 실시하던 일회성 성과평가 방식을 개선해 평가의 객관성과 공정성을 높이기 위한 조치다.

인사혁신처는 공무원의 업무 실적을 체계적으로 관리하고 실무자의 업무 기여도를 성과평가에 충실히 반영하기 위해 '상시 성과관리 시스템'을 본격 시행한다고 28일 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 시스템은 지난 6월 개정된 '공무원 성과평가 등에 관한 규정'과 관련 지침에 근거해 마련됐으며, 전자인사관리시스템(e-사람)을 통해 운영된다.

기존에는 공무원들이 연 1~2회 근무성적평정 기간에 업무 실적을 한꺼번에 입력하고 평가받는 방식이었다. 앞으로는 업무 추진 과정과 성과를 수시로 기록하고 부서장의 의견을 실시간으로 확인할 수 있게 된다.

이에 따라 평가 시점에 제출된 실적서에 의존하던 방식에서 벗어나 평소 업무 성과와 협업 과정에서의 기여도 등을 종합적으로 반영할 수 있을 것으로 기대된다.

특히 평가대상자가 작성한 업무 추진 기록을 평가자가 수시로 확인하고 의견을 전달할 수 있어 실적 누락을 방지하고 평가의 투명성과 타당성을 높일 수 있다는 설명이다.

시범 운영에 참여한 한 사무관은 "그날의 업무 과정과 성과를 자연스럽게 정리하는 습관이 생겼다"며 "평가 실적 작성에 대한 부담이 줄고 부서장의 의견을 바로 확인해 업무 추진 방향을 잡는 데도 도움이 됐다"고 말했다.

평가자로 참여한 한 과장도 "부서원이 기록한 성과와 협업 실적을 바탕으로 업무 과정에 대해 소통할 수 있다"며 "근무성적평정 시 보다 종합적이고 객관적인 평가가 가능해졌다"고 평가했다.

인사처는 시스템이 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 전 부처를 대상으로 안내와 홍보를 강화할 계획이다.

오영열 인사처 인사관리국장은 "시스템을 통해 업무 수행 실적 등을 수시로 기록·축적해 실적 작성에 대한 부담을 덜고 보다 체계적인 성과관리가 가능해질 것으로 기대한다"고 말했다.

abc123@newspim.com