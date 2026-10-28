신한라이프, 저축액으로 건강 보장 선택하는 '스위칭저축보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프가 28일 저축과 건강보장을 결합한 보험 출시를 발표했다.
- 계약 10년 뒤 적립금으로 암·치매 등 특약을 선택할 수 있다.
- 신한 슈퍼SOL 앱에서 다음 달 2일부터 100세 만기로 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 저축보험으로 자금을 모으다가 필요한 시점에 건강 보장을 선택할 수 있는 '신한슈퍼SOL라이프스위칭저축보험(무배당)'을 다음 달 2일 출시한다고 28일 밝혔다.
이 상품은 계약 유지 중 보장 종류와 금액, 시작 시점을 고객이 선택하는 '스위칭플랜'을 적용했다. 주계약 가입 때 한 차례 인수심사를 받으면 상품에서 정한 조건에 따라 추가 심사 없이 특약에 가입할 수 있다. 선택 가능한 보장은 암·뇌출혈·급성심근경색증 진단과 치매, 사망 등이다.
특약 보험료는 주계약의 계약자적립액 일부로 한 번에 납입한다. 별도 보험료 납입 없이 쌓아둔 적립금을 보장에 활용하는 방식이다. 암과 치매 보장의 시작 시점을 다르게 정하는 등 생애주기에 맞춰 보장을 설계할 수 있다.
스위칭플랜을 통한 특약 가입은 주계약 가입 10년 이후부터 가능하며, 특약 가입을 원하는 시점보다 최소 2년 전에 신청해야 한다. 특약은 10년 만기로 운영되며 재가입과 가입 가능 연령은 특약별 기준을 따른다.
상품은 신한 슈퍼SOL 앱에서 판매한다. '1형 저축 Only형'과 스위칭플랜을 이용할 수 있는 '2형 라이프스위칭형'으로 구성된다. 주계약은 100세 만기, 20년납이다.
신한라이프는 올해 상반기 전담 태스크포스(TF)를 꾸려 상품을 개발했으며, 이달 스위칭플랜에 대한 배타적사용권을 신청했다.
신한라이프 관계자는 "저축으로 미래 자금을 준비하고 삶의 변화에 맞춰 필요한 보장을 선택할 수 있도록 했다"며 "고객이 보험을 활용하는 방법을 넓힐 수 있는 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com