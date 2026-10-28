BC카드, 한·중 대학생 서포터즈 교류 추진…중국 QR결제 알린다

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 대학생 참여형 프로그램을 통해 고객 중심 결제 서비스를 강화하고 중국 QR결제 이용 활성화에 나선다고 28일 밝혔다.

BC카드는 대학생들의 아이디어를 서비스에 반영하고 금융·결제 산업의 실무 경험을 제공하기 위해 국내에서는 'BC 페이북 리더스', 중국에서는 'UPI QR 서포터즈'를 각각 운영하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 대학생 참여형 프로그램을 통해 고객 중심 결제 서비스를 강화하고 중국 QR결제 이용 활성화에 나선다고 28일 밝혔다. [사진=BC카드] 2026.10.28 yunyun@newspim.com

2023년 출범한 BC 페이북 리더스는 국내 대학생들이 페이북을 직접 이용하고 서비스 개선 의견과 마케팅 아이디어를 제안하는 대외활동 프로그램이다. 참가자들은 임직원 워크숍과 카드 발급센터 방문 등을 통해 결제 산업에 대한 이해를 높이고 있다.

페이북 AI홈과 트래블월렛 등 주요 서비스에 대한 이용 의견을 제시하는 한편, 블로그와 영상 콘텐츠 제작에도 참여하고 있다. 현재 9기까지 운영되고 있으며, 그동안 블로그 콘텐츠 1210건과 영상 콘텐츠 110건을 제작했다.

중국에서는 2008년 설립된 BC카드 중국법인이 현지 대학생들로 구성된 UPI QR 서포터즈를 운영하고 있다. 참가자들은 중국 내 QR결제 서비스를 직접 경험하고 관련 콘텐츠를 제작한다. 중국법인은 이를 통해 현지 결제 인프라를 알리고 대학생들에게 대외활동 기회를 제공하고 있다.

BC카드는 국내외에서 각각 운영해 온 대학생 프로그램을 연계하기 위해 오는 11월 BC 페이북 리더스 9기의 중국 상하이 방문을 추진할 계획이다. 참가자들은 현지 가맹점에서 페이북QR을 직접 이용하고, 중국법인 방문과 UPI QR 서포터즈와의 첫 만남을 통해 양국의 결제 환경과 이용 경험을 공유할 예정이다.

또한 중국 현지 QR결제 경험을 바탕으로 이용 방법과 편의성을 소개하는 영상 콘텐츠를 제작해 국내 고객들이 해외 QR결제 서비스를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 도울 계획이다.

BC카드는 이번 교류를 계기로 대학생들의 활동 범위를 해외로 넓히고, 이용자 관점에서 중국 QR결제 서비스의 접근성과 편의성을 높이기 위한 소통 활동을 이어갈 방침이다.

김희정 BC카드 커뮤니케이션본부장(상무)은 "대학생들이 직접 체험할 예정인 중국 QR결제 이용 방법과 편의성을 고객 눈높이에서 전하고자 이번 프로그램을 기획했다"며 "앞으로도 BC 페이북 리더스만의 참신한 시각이 담긴 콘텐츠로 고객과 소통하고 활동 과정에서 얻은 이용자 의견을 서비스 개선에 지속 반영할 것"이라고 말했다.

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