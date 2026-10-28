라이나전성기재단, 제9회 라이나50+어워즈 시상…총상금 2억8000만원

AI 핵심 요약beta
- 라이나전성기재단은 27일 평창 바랑재에서 시상식을 개최했다
- 50+세대 삶의 질 향상에 기여한 단체와 기업 4곳이 수상했다
- 총 2억8000만원 상금이 수여되고 평창 바랑재에서 처음 열렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험의 사회공헌재단인 라이나전성기재단은 지난 27일 강원 평창 바랑재에서 '제9회 라이나50+어워즈' 시상식을 개최했다고 28일 밝혔다.
라이나50+어워즈는 50세 이상 세대의 삶의 질 향상에 기여한 인물과 단체를 발굴해 시상하는 상이다. 올해는 정서적 회복을 돕는 사회공헌 활동과 암·치매 조기 발견, 보행 건강관리 등 기술 분야에서 성과를 낸 단체와 기업 4곳이 수상했다.
사회공헌상은 사단법인 행복공장이 받았다. 창의혁신상은 이노제닉스가 1위, 에이트스튜디오가 2위, 뷰브레인헬스케어가 3위에 선정됐다.
사회공헌상과 창의혁신상 1위에는 각각 1억원, 창의혁신상 2위와 3위에는 각각 5000만원과 3000만원 등 총 2억8000만원의 상금이 수여됐다.
올해 시상식은 재단이 쉼과 회복, 나눔을 위한 공간으로 조성한 평창 바랑재에서 처음 열렸다.
이혜영 이노제닉스 대표는 "채혈 기반 AI 기술을 더욱 발전시켜 더 많은 사람들이 암을 조기에 발견할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
홍봉성 라이나전성기재단 이사장은 "라이나50+어워즈가 성과를 인정하는 자리를 넘어 우리 사회에 필요한 실천과 도전이 이어질 수 있도록 격려하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com