경북교육청, 11월 2일부터 2027학년도 유치원 입학신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 경북교육청이 11월 2일부터 2027학년도 유치원 입학 신청을 받는다.
- 우선 모집은 11월 2~4일, 일반 모집은 11월 17~23일 진행된다.
- 유보통합포털에서 최대 3곳까지 지원하며 자동 추첨으로 선발한다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북교육청이 다음 달 2일부터 유보통합포털을 통해 2027학년도 유치원 입학 신청을 받는다.
28일 경북교육청에 따르면 모집 대상은 2021년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 사이에 출생한 3~5세 유아다.
우선 모집은 11월 2일부터 4일까지, 일반 모집은 11월 17일부터 23일까지 진행된다. 모집 인원에 미달한 유치원은 12월 1일부터 추가 모집한다.
학부모는 이달 28일 오전 9시부터 '유보통합포털'에서 유치원별 모집 요강을 미리 확인할 수 있다. 원서 접수는 PC와 모바일을 통해 가능하며 최대 3개 유치원에 지원할 수 있다. 선발은 선착순이 아닌 시스템 자동 추첨 방식으로 진행된다.
온라인 신청이 어려운 보호자는 해당 유치원을 방문해 현장에서 접수할 수 있다. 우선 모집 대상과 자격 요건, 제출 서류 등 자세한 사항은 '유보통합포털'에 게시된 유치원별 모집 요강에서 확인하면 된다.
2027학년도부터는 관심 있는 유치원을 미리 저장할 수 있는 '찜하기' 기능이 새롭게 도입돼 학부모의 입학 신청 편의가 높아질 것으로 기대된다.
또 행정 정보 연계를 통해 지원 자격 확인 절차를 간소화하고 공공 마이데이터를 활용해 필요한 서류를 온라인으로 제출할 수 있도록 하는 등 학부모의 행정적 부담을 줄였다.
임종식 교육감은 "학부모가 유치원 입학 절차를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 지원하겠다"며 "모든 유아에게 공정한 입학 기회를 제공하고 학부모가 신뢰할 수 있는 유아 모집․선발이 이루어지도록 노력하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com