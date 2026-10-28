미래에셋증권 홍콩법인, 자체 기술로 美 달러 디지털 채권 현지 발행

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권 홍콩법인은 28일 자체 시스템으로 디지털 채권을 발행했다
- 이번 채권은 6개월 만기 미 달러화 변동금리부 상품으로 1250만 달러가 판매됐다
- 솔라나와 이더리움 기반으로 발행해 결제·관리 효율을 높이고 상품 확대를 추진했다
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6개월 만기 변동금리부 채권
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권 홍콩법인이 국내 금융사 해외법인 최초로 홍콩 현지에서 자체 개발한 토큰화 시스템을 활용해 미 달러화 디지털 채권을 발행했다.
28일 미래에셋증권에 따르면 회사는 지난 1월 외부 기술을 활용해 디지털 채권을 발행했으며, 이번에는 자체 개발한 토큰화 시스템으로 디지털 채권을 발행했다.
이번 채권은 만기 6개월의 미 달러화 변동금리부 상품이다. 발행에는 솔라나(Solana)와 이더리움(Ethereum) 네트워크를 활용했으며, 총 1250만 달러가 판매됐다.
디지털 채권은 채권에 대한 권리를 블록체인상의 디지털 토큰으로 구현한 상품이다. 거래 내역을 투명하게 기록·확인할 수 있고, 이자 지급과 만기 상환을 자동화하도록 설계할 수 있어 결제·관리 업무의 효율을 높일 수 있다.
미래에셋증권 홍콩법인 관계자는 "이번 발행은 상품 기획부터 토큰 발행과 결제, 사후 관리까지 전 과정에서 자체 기술과 운영 역량을 적용했다는 데 의미가 있다"며 "글로벌 시장에서 축적한 경험과 네트워크를 바탕으로 토큰화 상품을 단계적으로 확대하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com