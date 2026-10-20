해남군민, LPGA 관람료 반값 혜택

AI 핵심 요약beta
- 해남군은 20일 BMW 레이디스 챔피언십 군민 입장료를 50% 할인했다
- 대회는 22일부터 25일까지 해남 파인비치골프링크스에서 열린다
- 세계 정상급 선수 84명이 출전해 총상금 235만달러를 놓고 경쟁한다
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 BMW 레이디스 챔피언십에서 군민을 대상으로 입장료 반값 할인 혜택을 제공한다.
해남군은 오는 22일부터 25일까지 해남 파인비치골프링크스에서 열리는 '2026 BMW 레이디스 챔피언십'에서 군민 대상 입장료 50% 할인 혜택을 제공한다고 20일 밝혔다.
이번 혜택은 대회 주최 측과 해남군체육회가 협력해 마련했다. 할인받으려면 대회장 매표소에서 신분증으로 해남 거주 여부를 확인받아 입장권을 구매한 뒤 BMW 밴티지(Vantage) 웹사이트에 등록하면 된다. 별도 사전 신청은 필요하지 않다.
한국에서 열리는 유일한 LPGA 투어 대회인 이번 행사는 세계 정상급 선수 84명이 총상금 235만달러를 놓고 경쟁한다. 특히 KLPGA 투어 소속 선수 15명도 출전해 양대 투어 선수들의 치열한 승부가 예상된다.
해남군은 지난해에 이어 2년 연속 대회를 유치했다. 대회 기간 국내외 갤러리와 관계자 등 6만여 명이 방문할 것으로 전망된다. 군은 경찰·소방 등 관계기관과 협력해 교통 관리와 안전 대응에 나설 계획이다.
대회장 인근 산이정원 입구에는 해남 농수특산물 직거래장터와 관광홍보부스도 운영한다. 경기 관람객을 지역 음식점과 상가 및 관광지로 유도해 국제 스포츠 행사의 파급효과를 지역경제 활성화로 연결한다는 방침이다.
해남군 관계자는 "군민에게는 수준 높은 국제 스포츠 관람 기회를 제공하고 방문객에게는 안전하고 편리한 환경을 조성해 지역 관광과 경제 활성화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com