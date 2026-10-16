전남보환연, 김장철 노로바이러스 차단 선제 감시 강화

AI 핵심 요약beta
- 전남보건환경연구원은 16일 김장철 노로바이러스 선제 감시에 나섰다
- 연구원은 배추김치와 지하수 사용시설 등을 집중 검사한다
- 바이러스 검출 시 유통 제한과 시설 소독 등 후속 조치를 시행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 전남보건환경연구원이 김장철 식중독 예방을 위해 배추김치와 지하수 사용시설 등을 대상으로 노로바이러스 선제 감시에 나선다.
전남보건환경연구원은 16일 하반기 노로바이러스 감시사업을 통해 유통·제조 단계의 배추김치와 지하수 사용시설 및 영유아 시설을 집중 검사하고 오염 가능성을 사전에 차단할 계획이라고 밝혔다.
노로바이러스는 낮은 기온에서도 생존력이 강하고 적은 양으로도 집단 식중독을 일으킬 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 2024년에는 학교와 군부대 등 집단급식시설에 공급된 김치에서 노로바이러스가 검출되면서 유통 식품에 대한 사전 관리의 중요성이 부각됐다.
연구원은 검사 과정에서 바이러스가 확인되면 관계기관과 즉시 정보를 공유하고 유통 제한과 시설 소독 등 후속 조치가 신속하게 이뤄지도록 대응할 방침이다.
앞서 전남광주 22개 시군을 대상으로 최근 3년간 진행한 노로바이러스 감시에서는 총 75건 모두 불검출됐다.
박숙 전남광주통합특별시 보건연구부장은 "하반기에도 지하수와 영유아 시설에 대한 점검을 차질 없이 추진하겠다"며 "김장철 배추김치 검사도 강화해 시민 건강을 보호하고 식중독 예방에 힘쓰겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com