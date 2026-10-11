LG유플러스, 산악 조난자 수색 기술 실증…범위 99% 축소

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기지국 기록·전파 분석 활용

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG유플러스는 통신 데이터를 활용한 산악 조난자 수색 기술을 실증해 예상 수색 범위를 기존 방식보다 약 99% 줄였다고 11일 밝혔다.

LG유플러스는 전파 분석 전문기업 솔빛시스템과 전북특별자치도 진안군 운장산 일대에서 모의시험을 진행했다. 위성항법장치(GPS) 신호를 잡기 어렵거나 휴대전화가 꺼져 정확한 위치를 확인할 수 없는 상황을 가정했다.

LG유플러스는 이동통신 기지국 정보와 휴대전화 접속 기록을 활용해 산악 지역 조난자를 수색하는 범위를 좁히는 기술을 실증했다고 11일 밝혔다. [사진=LG유플러스]

기존 방식은 휴대전화가 마지막으로 연결된 기지국을 중심으로 반경 15㎞를 수색 범위로 잡는다. 이번 시험에서 이 방식으로 산정한 예상 범위는 706.86㎢였다.

기지국 위치와 안테나 방향, 전파 도달 지역을 분석하자 범위가 45.94㎢로 줄었다. 시간대별 휴대전화 접속 기록까지 반영한 결과 4.13㎢로 좁혀졌다.

솔빛시스템 연구진들이 지능형 수색 지원 시스템(iSAR)을 이용해 진행한 구조 실증 작업 결과를 검토하고 있는 모습. [사진=LG유플러스]

시험에는 솔빛시스템의 지능형 수색지원 시스템(iSAR)이 쓰였다. 마지막 접속 기지국과 시간에 따른 접속 기록, 지형별 전파 도달 범위를 분석해 조난자가 있을 가능성이 높은 지역을 추정하는 방식이다.

LG유플러스는 통신 정보를 활용하면 구조 인력과 장비를 조난자 추정 위치에 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이번 결과는 모의시험에서 얻은 수치로, 실제 구조 현장 적용을 위해서는 추가 검증이 필요하다.

LG유플러스와 솔빛시스템은 추가 시험을 통해 기술의 정확도와 활용성을 확인하고, 긴급구조기관의 수색 지원 체계에 적용할 방안을 검토할 계획이다.

kji01@newspim.com