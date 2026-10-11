현대百, 기부 패딩으로 머플러 제작…판매 1개당 1개 기부

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2000개 한정 판매

12일부터 더현대 하이서 구매

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 고객이 기부한 패딩의 충전재로 만든 업사이클 다운 머플러를 선보이고, 판매 수량만큼 같은 제품을 한파 취약계층 아동에게 기부한다고 11일 밝혔다.

머플러는 오는 12일부터 프리미엄 큐레이션 전문몰 더현대 하이(Hi)에서 3만5000원에 판매한다. 색상은 베이지와 블랙 두 가지이며, 판매 물량은 2000개다.

현대백화점은 고객이 기부한 패딩 충전재로 만든 업사이클 다운 머플러를 오는 12일부터 판매한다. [사진=현대백화점]

고객이 머플러 1개를 구매할 때마다 같은 제품 1개가 한파 취약계층 아동에게 전달된다. 판매 물량이 모두 소진되면 아동 2000명에게 기부가 이뤄진다.

제품에는 고객이 기부한 패딩 1000여 벌(약 1톤)에서 분리한 충전재가 쓰였다. 현대백화점은 재활용 공정을 거쳐 덕·구스 충전재 120kg을 확보했다.

업사이클 다운 머플러 1개가 판매될 때마다 같은 제품 1개가 한파 취약계층 아동에게 기부된다. [사진=현대백화점]

현대백화점은 아웃도어 브랜드 내셔널지오그래픽 어패럴과 머플러를 공동 제작했다. 패딩에서 분리한 충전재 이외의 겉감과 내피는 열에너지 원료로 재활용했다.

이번 제품에 쓰인 패딩은 지난 3월 진행한 친환경 캠페인 '365 리사이클'을 통해 모았다. 현대백화점은 전국 점포의 전용 부스에서 매달 주제를 정해 의류와 휴대폰, 장난감, 보냉가방 등을 기부받고 있다.

kji01@newspim.com