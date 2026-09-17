현대백화점, 추석 '아티서리' 선물세트 20여개 판매

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 17일 아티서리 추석세트 공개했다
- 예술 포장 더한 식료품 선물세트 20여개를 선보였다
- 전국 점포와 온라인몰서 24일까지 판매했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 식료품에 예술적인 포장과 디자인을 더한 '아티서리(Art-i-Cery)' 추석 선물세트 20여개를 선보인다고 17일 밝혔다.
판매 기간은 오는 24일까지다. 압구정본점 등 전국 전 점포 식품관과 공식 온라인몰 더현대 하이(Hi)에서 구매할 수 있다.
아티서리는 아트(Art)와 그로서리(Grocery)의 합성어다. 식료품 선물세트의 용기와 포장에 디자인 요소를 더한 상품으로 구성했다.
'갈라테오 앤 프렌즈 크리스탈 리미티드 에디션'은 스와로브스키 크리스탈로 장식한 병에 올리브오일을 담은 상품으로 가격은 26만8000원이다.
'올라미나 X 광주요 올리브오일 소리잔 세트'는 60년 전통 도자 브랜드 광주요의 소리잔과 올리브오일로 구성했다. 가격은 25만원이다.
kji01@newspim.com