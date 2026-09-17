한화포레나, 브랜드 조사 잇단 상위권…광명 하안주공5 수주 도전

AI 핵심 요약beta
- 한화포레나가 17일 브랜드 조사서 3위를 했다.
- 한국갤럽 ABQI서 전체 5위, 마감품질 2위다.
- 도시정비 수주 1조3000억원으로 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국갤럽 체감품질 5위
올해 도시정비 수주액. 지난해 실적 넘어서
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한화 건설부문의 주거 브랜드 '한화포레나'가 최근 주요 아파트 브랜드 조사에서 잇따라 상위권에 이름을 올렸다.
17일 한화 건설부문은 한화포레나가 최근 부동산114가 실시한 아파트 브랜드 이미지 조사에서 '성장이 기대되는 브랜드' 3위를 기록했다고 밝혔다.
현대건설 힐스테이트가 37.4%로 1위를 차지했고 GS건설 자이가 33.6%로 뒤를 이었다. 한화포레나는 32.2%로 3위에 올랐으며 푸르지오와 롯데캐슬 순이다. 이번 조사는 전국 소비자 2843명을 대상으로 진행됐다.
한화포레나는 2019년 출범한 브랜드다. 최근 10여년 사이 시공능력평가 상위 20개 건설사가 내놓은 신규 브랜드 가운데 이번 조사에서 유일하게 성장 기대 브랜드 상위 3위 안에 이름을 올렸다.
한국갤럽이 실시한 '2026년 브랜드 아파트 체감품질 만족도 지수(ABQI·Apartment Brand Quality Index)'에서도 상위권을 기록했다. 한화포레나는 자이와 롯데캐슬, 힐스테이트, 래미안에 이어 전체 브랜드 가운데 5위에 올랐다. 내부 공간 만족도의 주요 평가 항목인 인테리어 자재 및 마감 품질에서는 87.6점을 받아 2위를 차지했다.
ABQI는 한국갤럽이 시공능력평가 상위 건설사의 브랜드 아파트 입주민을 대상으로 내·외부 공간 만족도를 조사해 지표화한 것이다. 공통된 기준과 절차에 따라 여러 브랜드 아파트 입주민의 체감품질 만족도를 측정한 것은 이번이 처음이다.
디자인 부문에서는 한화포레나의 차별화된 이미지가 두드러졌다. 부동산114 조사에서 소비자들은 한화포레나를 '세련된' 브랜드로 인식했다. 외관 디자인 항목에서는 15%의 응답률로 주요 브랜드 중 가장 높은 비중을 차지했다. 첨단 시설과 편의시설 등 상품 경쟁력 관련 항목에서도 상대적으로 강점을 보였다.
한화 건설부문은 주거공간 외관부터 출입구와 조경, 커뮤니티, 엘리베이터 등 입주민이 일상적으로 이용하는 공간에 포레나 브랜드 디자인과 상품을 적용하고 있다. 아파트 외형뿐 아니라 생활 경험을 중심으로 주거공간 전반의 가치를 높이는 데 초점을 맞췄다.
브랜드 경쟁력을 바탕으로 도시정비사업 수주도 확대하는 모습이다. 한화 건설부문의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 1조3000억원으로 지난해 연간 수주액 약 7700억원을 이미 넘어섰다.
올해 석관동 가로주택 1-1구역과 1-7구역, 신대방역세권, 부산연지3구역 등을 수주했다. 여기에 사업비 1조원 안팎의 하안주공5단지를 최종 수주할 경우 도시정비사업 수주액은 2조원을 넘어설 전망이다.
Q. 한화포레나는 부동산114 조사에서 어떤 평가를 받았나요?
A. '성장이 기대되는 브랜드' 부문에서 32.2%의 응답률로 3위를 기록했습니다. 현대건설 힐스테이트가 37.4%로 1위, GS건설 자이가 33.6%로 2위를 차지했습니다.
Q. 한화포레나가 비교적 신생 브랜드인데도 주목받는 이유는 무엇인가요?
A. 한화포레나는 2019년 출범한 브랜드입니다. 최근 10여년 사이 시공능력평가 상위 20개 건설사가 내놓은 신규 브랜드 가운데 이번 조사에서 유일하게 성장 기대 브랜드 상위 3위 안에 이름을 올렸습니다.
Q. 실제 입주민을 대상으로 한 품질 만족도는 어땠나요?
A. 한국갤럽의 '2026년 브랜드 아파트 체감품질 만족도 지수(ABQI)'에서 전체 브랜드 중 5위를 기록했습니다. 특히 인테리어 자재 및 마감 품질에서는 87.6점을 받아 2위에 올랐습니다.
Q. 소비자들은 한화포레나의 어떤 이미지를 높게 평가했나요?
A. 부동산114 조사에서 한화포레나는 '세련된' 브랜드라는 평가를 받았습니다. 외관 디자인 항목에서는 15%의 응답률로 주요 브랜드 가운데 가장 높은 비중을 기록했고, 첨단 시설과 편의시설 등 상품 경쟁력 관련 항목에서도 상대적으로 강점을 보였습니다.
Q. 브랜드 경쟁력이 도시정비사업 수주에도 영향을 주고 있나요?
A. 한화 건설부문의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 1조3000억원으로 지난해 연간 수주액 약 7700억원을 이미 넘어섰습니다. 올해 석관동 가로주택 1-1구역·1-7구역, 신대방역세권, 부산연지3구역 등을 수주했으며 하안주공5단지까지 최종 수주하면 누적 수주액이 2조원을 넘어설 전망입니다.
chulsoofriend@newspim.com