롯데, 슈퍼블루마라톤 개최…장애인·비장애인 8000여명 참여

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2015년부터 누적 약 9만명 참가

한글날 맞아 바른 언어 사용 캠페인

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데는 스페셜올림픽코리아와 함께 지난 9일 서울 상암 월드컵공원 평화의광장 일대에서 제11회 슈퍼블루마라톤을 열어 장애인과 비장애인 8000여명이 참가했다고 11일 밝혔다.

슈퍼블루마라톤은 장애인의 희망과 자립을 상징하는 파란색 운동화 끈을 묶고 함께 달리는 행사다. 2015년 처음 시작해 올해까지 누적 참가자는 약 9만명이다.

롯데가 지난 9일 서울 상암동 평화의공원 평화광장 일대에서 '제11회 슈퍼블루마라톤'을 개최했다. 장애인과 비장애인 8000여명이 참석해 서로의 손을 잡고 달리며 장애인 인식 개선의 의미를 되새겼다. [사진=롯데]

롯데는 한글날에 열린 올해 행사에서 참가자들을 대상으로 장애인에 대한 올바른 언어 사용 캠페인을 펼쳤다. 완주 메달에 영문으로 표기하던 대회명도 한글로 바꿨다.

롯데월드 캐릭터 로티와 로리는 대회 현장에서 참가자들을 응원했다. 롯데웰푸드·롯데칠성음료·코리아세븐은 간식을 제공했다.

롯데가 지난 9일 서울 상암동 평화의공원 평화광장 일대에서 '제11회 슈퍼블루마라톤'을 개최했다. 장애인과 비장애인 8000여명이 참석해 서로의 손을 잡고 달리며 장애인 인식 개선의 의미를 되새겼다. [사진=롯데]

롯데는 스페셜올림픽코리아와 2014년부터 장애인에 대한 바른 언어 사용과 인식 개선을 위한 BLUE 캠페인을 진행하고 있다. 슈퍼블루마라톤은 매년 가을 열리는 이 캠페인의 행사다.

kji01@newspim.com