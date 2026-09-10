신동빈, 롯데 디자인전략회의 참석…미래 브랜드 전략 점검

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 10일 신동빈 회장 주재로 디자인전략회의를 열었다.
- AI를 접목한 브랜드·디자인 혁신 전략을 점검했다.
- 내년 창립 60주년 맞아 롯데다움 강화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데가 내년 창립 60주년을 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 브랜드·디자인 혁신에 속도를 낸다. 신동빈 롯데 회장이 직접 디자인전략회의에 참석해 그룹의 60년 브랜드 자산을 돌아보고, AI 기술을 접목한 '롯데다움'을 바탕으로 미래 60년을 이끌 디자인 전략을 점검했다.
롯데는 10일 서울 잠실 롯데월드타워에서 신동빈 롯데 회장과 주요 계열사 대표 등 50여명이 참석한 가운데 '2026 롯데 디자인전략회의'를 열었다. 올해로 세 번째인 이번 회의의 주제는 '상상, 그 너머를 상상하라(Imagine the Unimagined)'로 정했다.
이날 디자인전략회의의 핵심 화두는 AI였다. 롯데는 그룹의 경영·브랜드·디자인 철학을 AI에 접목한 내부 디자인 플랫폼 '롯데 AI 디자인 스튜디오'를 개발할 계획이다. 생성부터 검증까지 AI를 활용하면서도 결과물에는 롯데 고유의 정체성이 담기도록 하는 게 목표다.
신 회장은 이날 젊은 디자이너들로 구성된 '크리에이티브 보드'가 AI를 활용해 개발한 프로젝트도 직접 살펴봤다. 롯데월드 캐릭터를 활용한 '로티로리 로봇 안내 서비스'와 증강현실(AR) 기반 내비게이션 등이 대표적이다. 고객 아이디어를 빠르게 실제 상품으로 구현하는 디자인 프로세스 혁신 사례도 공유됐다.
롯데가 디자인 전략을 재정비하는 것은 내년 그룹 창립 60주년과 맞닿아 있다. 기존 브랜드 자산을 계승하는 동시에 AI를 활용해 계열사를 관통하는 디자인 경쟁력을 구축하겠다는 것이다.
롯데 관계자는 "지난 60년을 브랜드와 디자인 관점에서 돌아보고 앞으로의 60년을 준비하기 위한 방향을 논의했다"며 "롯데 고유의 헤리티지를 발전시켜 '롯데다움'을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com