CU, 김천김밥축제 우승작 출시…역대 상품 100만개 판매

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고추잡채 김밥 27일 출시

1·2회 우승작 13일부터 재출시

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일은 김천김밥축제 경연대회 3회차 우승작을 상품화한 '중화식 고추잡채 김밥'을 오는 27일 전국 CU 점포에 출시한다고 11일 밝혔다.

신제품 가격은 3600원이다. 중화식으로 매콤하게 만든 고추잡채에 깻잎과 계란을 넣었다.

BGF리테일이 김천김밥축제 경연대회 우승작을 상품화한 '중화식 고추잡채 김밥'을 오는 27일 출시한다. [사진=BGF리테일]

BGF리테일은 김천시와 함께 2024년부터 축제 경연대회인 '김밥쿡킹대회' 우승작을 CU 상품으로 선보여 왔다. 이번 제품은 세 번째 우승작이다.

CU는 앞선 1·2회차 우승작 상품도 오는 13일부터 순차적으로 재출시한다. 1회차 우승작인 '오삼이 반반 김밥'은 누적 50만개, 2회차 우승작 '호두마요 제육김밥'과 해당 조리법을 적용한 삼각김밥·덮밥 시리즈도 누적 50만개가 팔렸다.

CU가 김천김밥축제 역대 우승작 상품을 오는 13일부터 순차적으로 다시 선보인다. [사진=BGF리테일]

오는 23일부터 25일까지 김천시에서 열리는 김천김밥축제에도 CU 부스를 마련한다. 현장에서 3회차 우승작 상품을 먼저 선보이고 캐릭터 포토존과 타투 키오스크를 운영할 계획이다.

CU는 지난 8월 대구 치맥페스티벌 경연대회 우승작인 '아보 트러플 치킨'을 상품화했다. 이달 열리는 대구 떡볶이 페스티벌 우승작도 이달 중 출시할 예정이다.

kji01@newspim.com