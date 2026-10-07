앱부터 마카롱까지 CU 글씨체로…상품 연계도 추진

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일이 7일 산돌과 공식 폰트 SD CU 좋은친구를 출시했다.
- 폰트는 CU의 친근함·활기·트렌디함을 담아 다양한 채널에 적용한다.
- CU는 한글날 맞이 상품과 9일부터 무료 다운로드 이벤트도 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 편의점 CU를 운영하는BGF리테일이 산돌과 함께 브랜드 이미지를 담은 공식 폰트 'SD CU 좋은친구'를 출시했다고 7일 밝혔다.
양사는 올해 1월 업무협약을 맺은 후 CU의 인사말 'NICE TO CU'를 글자로 표현하는 방식을 고민하며 폰트 개발을 시작했다.
좋은친구 폰트는 CU의 브랜드 이미지인 친근함과 활기, 트렌디함을 담았다. 부드러운 곡선과 살짝 올라가는 삐침으로 밝고 친근한 표정을 표현했으며, 디지털 환경에 최적화된 구조와 편안한 가독성을 갖췄다. 상품 패키지부터 홍보물, 점포 안내 문구 등 다양한 크기와 형태에서 활용할 수 있도록 설계됐다.
CU는 이달부터 포켓CU와 인스타그램 등 온라인 채널을 통해 폰트를 선보이고, 내달부터는 점포 내 홍보물 등 오프라인 영역으로 적용 범위를 확대한다. 향후 다양한 상품 패키지에도 활용할 계획이다.
한글날을 기념한 상품도 함께 출시된다. CU는 이달 6일 한글 자음을 모티브로 한 '초성 마카롱'(3,600원)을 선보였다. 마카롱 꼬끄에 '좋은친구' 서체의 자음 형태를 구현한 상품이다. 12월에는 스낵에 '좋은친구' 폰트로 랜덤 문구를 넣은 '챌린지 스낵'을 출시할 예정이며, 이후 키링북과 의류 등 다양한 상품과 굿즈에도 활용할 계획이다.
BGF리테일과 산돌은 폰트 출시를 기념해 기간 한정 이벤트를 진행한다. 고객들은 한글날인 이달 9일부터 '산돌구름' 사이트에서 '좋은친구' 폰트를 다운로드해 3개월간 무료로 사용할 수 있다. 해당 폰트로 작성한 문구를 SNS에 공유하면 추첨을 통해 CU 모바일 상품권을 받을 수 있다.
nrd@newspim.com