블랙야크강태선나눔재단, 네팔에 20억 상당 구호물품 지원

AI 핵심 요약beta
- 블랙야크강태선나눔재단이 30일 네팔 이재민에 구호품을 지원했다
- 재단은 의류·블랭킷 등 20억 원어치 물품을 월드쉐어에 전달했다
- 블랙야크는 히말라야 인연 바탕으로 기후행동도 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 블랙야크그룹의 사회복지법인 블랙야크강태선나눔재단이 네팔 대홍수 피해 지역 이재민을 돕기 위해 약 20억 원 상당의 구호물품을 지원했다고 30일 밝혔다.
구호품은 블랙야크 의류와 블랭킷, 매트, 수통 등 생활·보온용품으로 구성됐다. 재단은 국제구호개발 NGO 월드쉐어를 통해 수해 지역 이재민에게 물품을 전달했다.
블랙야크는 히말라야에 브랜드 뿌리를 두고 네팔등산협회, 셰르파 등과 인연을 이어왔다. 2015년 네팔 대지진 당시에는 긴급 구호팀을 파견하고 물품과 성금을 전달했으며, 무너진 학교를 재건하는 '러닝인더 히말라야' 프로젝트를 진행했다.
블랙야크는 지난 6월 히말라야 해발 3440m 남체에서 '히말라야 기후 헌장 2026 – 남체 써밋'을 열었다. 향후 히말라야 현지 정화·복원 활동을 중심으로 기후 행동 프로젝트를 전개할 계획이다.
강태선 이사장은 "네팔과 히말라야는 기후 위기의 최전선에서 가장 먼저 타격을 입고 있는 곳인 만큼, 대홍수로 삶의 터전을 잃은 현지 주민들의 소식이 더욱 안타깝게 다가왔다"며 "이번 구호 물품이 이재민들에게 조금이나마 도움이 되길 바라며, 앞으로도 기후 위기 극복을 위한 실질적인 행동과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com