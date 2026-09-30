원티드랩, 워크데이와 파트너십 체결…글로벌 채용 및 HR 사업 확대

해외 진출 및 현지 채용 연계

HR 테크 생태계 확장 본격화

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 원티드랩은 글로벌 HCM 솔루션 기업 워크데이(Workday)의 '워크데이 파트너 프로그램(Workday Partner program)'에 참여한다고 30일 밝혔다. 이번 파트너십은 국내 진출을 원하는 글로벌 기업의 인재 채용을 지원하고, 글로벌 인사관리 체계 도입을 검토하는 국내 기업에는 워크데이 솔루션을 소개하는 데 목적이 있다.

원티드랩은 이번 파트너십을 통해 국내 채용을 원하는 워크데이의 글로벌 고객사에 원티드의 채용 서비스를 제공한다. 특히 한국 진출을 준비하거나 국내 조직을 확대하는 외국계 기업이 원티드를 통해 현지 채용 네트워크에 곧바로 접근할 수 있도록 지원할 예정이다. 한편 글로벌 인사관리 시스템 도입을 검토하는 원티드의 기업 고객에게는 워크데이 솔루션을 소개한다.

[사진=원티드랩]

채용 분야에 전문성을 갖춘 원티드랩과 글로벌 인사관리 플랫폼 분야를 선도하는 워크데이는 각사의 고객 기반을 활용해 새로운 사업 기회를 발굴할 계획이다. 원티드랩은 이를 계기로 글로벌 기업과의 접점을 넓히는 한편, 국내 HR 테크 생태계 확장에도 기여한다는 방침이다.

이복기 원티드랩 대표이사는 "국내로 진출하려는 글로벌 기업들이 겪는 가장 큰 어려움 중 하나가 현지 채용"이라며 "이번 워크데이와의 파트너십으로 이들 기업이 원티드의 채용 네트워크를 통해 더 빠르고 정확하게 인재를 확보할 수 있게 됐다"고 말했다.

한편 워크데이 인적자원관리(HCM)는 기업의 신속한 의사결정과 조직 운영에 대한 가시성 확보를 지원하는 통합 시스템이다. 이를 통해 미래 인재 환경의 변화에 대비하고 효과적인 팀을 구축할 수 있도록 돕는다.

stpoemseok@newspim.com