삼성중공업, VLGC 2척 3074억 수주…상선 목표 132% 조기 달성

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LNG선·유조선·컨선 이어 가스선까지…상선 44척·75억달러

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 삼성중공업이 대형가스운반선(VLGC) 2척을 추가 수주하며 올해 상선 부문 수주 목표를 30% 이상 초과 달성했다. 액화천연가스(LNG)운반선과 원유운반선, 컨테이너선에 이어 대형가스운반선까지 확보하면서 선종 다변화 전략에도 속도가 붙었다.

삼성중공업은 버뮤다 지역 선주로부터 VLGC 2척을 3074억원에 수주했다고 30일 공시했다. 이 선박은 2030년 2월까지 선주사에 인도될 예정이다.

이번 계약으로 삼성중공업의 올해 상선 부문 누적 수주 실적은 44척, 75억달러로 늘었다. 연간 상선 수주 목표 57억달러의 132% 수준이다.

삼성중공업은 올해 상반기 28척을 수주한 데 이어 하반기에도 16척을 추가 확보했다.

삼성중공업이 건조한 대형가스운반선 [사진=삼성중공업]

올해 상선 수주 포트폴리오는 LNG운반선 18척(LNG-FSRU 1척 포함), 에탄운반선 2척, 가스운반선 6척, 컨테이너운반선 4척, 원유운반선 14척으로 구성됐다. 주력인 LNG운반선뿐 아니라 원유와 에탄, 가스, 컨테이너선까지 수주 선종을 분산해 글로벌 에너지 시황과 친환경 선박 전환 수요에 대응하고 있다.

삼성중공업은 앞서 이달 오세아니아 지역 선주로부터 대형 LNG운반선 4척과 원유운반선 2척을 총 12억달러에 수주했다. 당시 상선 누적 수주액은 73억달러로 지난해 연간 상선 수주 실적 71억달러를 넘어섰다. 이번 VLGC 2척 수주로 상선 수주액은 75억달러까지 확대됐다.

해양 부문에서는 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 2기를 44억달러에 수주했다. 해양 부문 연간 수주 목표 82억달러의 54%를 채운 수준이다.

상선과 해양을 합한 올해 누적 수주 실적은 46척, 119억달러다. 삼성중공업이 제시한 연간 전체 수주 목표 139억달러의 86%에 해당한다.

삼성중공업 관계자는 "글로벌 에너지 시황 변화와 친환경 선박 전환 추세에 따라 고객의 선박 건조 수요가 다양해지고 있다"며 "다양한 선종에서 축적한 건조 경험과 친환경 기술 경쟁력을 바탕으로 고객 수요에 선제적으로 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

peoplekim@newspim.com