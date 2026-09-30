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진성준 "北 지뢰 방어용 매설 가능성 있어…고의성 따라 대응 수위 달라야"

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  • 진성준 위원장이 30일 DMZ 지뢰 사고에 방어용 가능성을 언급했다
  • 그는 2015년 사례와 달리 고의성·표적성은 단정 어렵다고 했다
  • 북한의 MDL 남측 지뢰 매설엔 단호하되 수위 조절이 필요하다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"정전협정 위반이고 넓게 보면 군사적 도발"
"MDL 남측 지뢰 매설 자체에는 단호한 대응 조치 필요"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 소속 진성준 국회 국방위원장이 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련해 북한이 방어 목적으로 지뢰를 매설했을 가능성도 있다며 고의성과 표적성 여부에 따라 대응 수위가 달라져야 한다고 밝혔다.

진 위원장은 30일 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 북한이 우리 군 장병을 겨냥해 지뢰를 매설한 것이 아니라 방어용으로 지뢰를 매설했을 가능성도 있느냐는 질문에 "그럴 수 있다"라고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표와 진성준 국회 국방위원장을 비롯한 국방위원들이 지난 9월 28일 오후 경기 연천군 육군 25사단 비룡전망대를 찾아 북측을 살펴보며 최근 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 관련한 현장 점검을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

진 위원장은 2015년 목함지뢰 사건과 이번 사고는 양상이 다를 수 있다고 설명했다.

그는 2015년 목함지뢰 사건에 대해 "비무장지대를 출입하면서 수색을 하는 우리 장병들을 노리고 우리 장병들이 일상적으로 거의 매일같이 출입하는 통문에다가 (북한이) 지뢰를 심었다"라며 "통상 지뢰는 방어용 무기로 정의되는데 그 방어용 무기인 지뢰를 공격 무기로 활용하고 사용했던 것"이라고 말했다.

이어 "(당시에는 북한이) 우리 군 장병을 노리고 표적을 삼아서 공격 무기로 사용했다"면서 "그것과 이번 지뢰는 조금 양상이 다를 수 있다"고 주장했다.

이번 지뢰가 방어용일 가능성에 대해서는 "더 조사해 봐 알 수 있는 문제"라면서도 "아직은 단정하기 어렵다는 말"이라고 했다.

다만 북한이 군사분계선(MDL) 남측에 지뢰를 매설한 사실 자체에 대해서는 단호한 대응이 필요하다고 강조했다.

진 위원장은 "북한이 군사분계선 남측 지역에 지뢰를 매설했다라고 하는 사실은 확인됐다"며 "이는 정전협정 위반이고 넓게 보면 군사적인 도발"이라고 강조했다.

이어 "단호한 대응 조치가 필요하다"며 "이러한 점을 부인하지는 않는다"라고 했다.

그러면서 "다만 (대응하는) 강도와 수위, 방법은 다를 수 있다"며 "조금 더 조사해서 북한의 고의성, 표적성이 입증되면 대응 수위를 더 높여야만 하는 상황"이라고 했다.

구체적인 상응 조치에 대해서는 "군에서 다양한 옵션을 놓고 현재 검토 중으로 안다"며 "아직 최종적인 판단과 종합 조사 결과가 나온 것은 아니다. 고의성이나 표적성 여부까지 다 판단해서 국방부가 대응 수위를 정할 것으로 안다"고 말했다.

김여정 북한 노동당 부부장이 이번 지뢰 사고를 남측의 자작극이라고 주장한 데 대해서는 "예상되는 반응"이라고 했다.

그는 "북한이 언제 우리가 한 일이다, 이렇게 시인한 적이 있었냐. 일단 부인한다. 당연히 그럴 것으로 예상했다"라고 말했다.

이어 "군사분계선 남측 지역에 지뢰가 매설되었음을 확인하고 UN사령부도 이에 동의한 것이기 때문에 국제사회와 함께 북한에게 사실을 인정하고 사과하고 또 재발 방지를 약속할 것을 촉구해 나가야 된다고 생각한다"라고 했다.

진 위원장은 북한을 향한 대응이 추가적인 군사적 충돌로 이어지지 않도록 대응 수위를 정해야 한다고도 강조했다.

그는 "북한에 대응하기 위한 단호한 조치는 취하되 그것이 북한과의 또 다른 군사적 긴장의 격화나 군사적 충돌로 비화되지 않도록 하기 위한 수위를 잘 찾아내는 것도 지혜로운 일"이라고 말했다.

또 "범정부적인 차원에서 북한과의 또 다른 군사적인 긴장의 격화, 충돌로 비화되지 않도록 하는 안정적인 관리가 필요하다"고 했다. 

chogiza@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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