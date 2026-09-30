KT, '에이블스쿨' 10기 교육 시작…AX 인재 250명 양성

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6개월간 840시간 집중 교육, 프로젝트·채용 연계 지원

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = KT가 청년들의 AI·DX 실무 역량을 높이기 위한 'KT 에이블스쿨(AIVLE School)' 10기 교육을 시작했다고 밝혔다.

KT가 29일 오후 진행한 에이블스쿨 10기 온라인 입교식 현장. [사진=KT]

KT는 29일 에이블스쿨 10기 교육생 250여명이 참여한 가운데 온라인 입교식을 열고 교육과정에 들어갔다.

에이블스쿨은 KT가 고용노동부와 함께 취업 준비 청년을 대상으로 운영하는 AI·클라우드 기반 실무형 인재 양성 프로그램이다. KT는 2021년 프로그램을 시작한 이후 현재까지 약 4000명의 수료생을 배출했다. 수료생들은 500여개 기업에서 AI 개발과 데이터 분석, 영업, 마케팅, 기획 등 다양한 직무를 맡고 있다.

10기 교육생들은 앞으로 6개월간 하루 8시간씩 총 840시간의 AX 교육을 받는다. KT는 자체 온라인 교육 플랫폼을 통해 실시간 강의를 제공하고 교육생별 학습 수준과 과제 수행을 지원하는 1대1 튜터링도 운영한다.

교육은 프로젝트 기반 학습(PBL)을 중심으로 진행된다. 교육생들은 산업과 업무 현장에서 발생할 수 있는 문제를 발굴하고 데이터를 분석해 해결 방안을 설계한 뒤 AI·디지털 기술을 활용해 서비스로 구현하는 과정을 경험한다.

프로젝트에는 KT 현직 전문가가 참여해 기술과 사업 관점의 실무 코칭을 제공한다. KT는 이를 통해 교육생들이 AI 기술뿐 아니라 문제 해결과 협업 역량도 기를 수 있도록 지원할 계획이다.

교육생들에게는 국가공인 AI 활용능력 자격인 AICE(AI Certificate for Everyone)를 비롯한 자격증 취득 기회도 제공한다.

교육과 프로젝트를 마친 뒤에는 기업 채용 관계자와 교육생을 연결하고 현직자와 직무 정보를 교류할 수 있는 채용 연계 프로그램 등 취업 지원을 진행한다.

flurry327@newspim.com