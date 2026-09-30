현대코퍼레이션그룹, 창립 50주년…'10개 글로벌 본사' 비전 제시

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정몽혁 회장 "무역·제조 융합으로 100년 기업 도약"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대코퍼레이션그룹이 창립 50주년을 맞아 무역과 제조를 결합하고 해외 주요 거점을 독립적인 글로벌 본사로 육성하는 중장기 성장 전략을 내놨다.

현대코퍼레이션그룹은 지난 29일 서울 그랜드 하얏트 서울에서 국내외 임직원과 글로벌 스태프 등 약 600명이 참석한 가운데 창립 50주년 기념행사를 개최했다고 30일 밝혔다.

창립 50주년 기념사를 전하는 정몽혁 회장.[사진=현대코퍼레이션]

오는 10월 1일 창립기념일을 앞두고 열린 이번 행사에서는 지난 50년의 역사와 성과를 돌아보고 향후 50년의 성장 방향을 공유했다. 행사에서는 50주년 연혁 영상과 정몽혁 회장의 기념사, 국내외 축하 영상, 인공지능(AI)으로 재현한 정주영 명예회장의 축사, 미래 비전 선포 등이 진행됐다.

AI로 재현된 정주영 명예회장은 영상에서 "밖에서 벌어 안을 살찌운다"는 창업 철학을 소개하고 도전과 개척 정신을 강조했다.

현대코퍼레이션의 전신인 현대종합상사는 1976년 설립됐다. 이후 호주 드레이튼 탄광과 예멘 마리브 유전 개발, 북방교역 개척 등 해외 사업을 확대했다. 외환위기 이후 워크아웃을 거쳤으며 2009년 현대 계열로 복귀한 뒤 2016년 계열 분리를 통해 독립경영 체제를 구축했다. 2021년에는 국내 사명을 현대코퍼레이션으로 변경했다.

정몽혁 회장은 이날 향후 50년을 이끌 성장 전략으로 '무역과 제조의 융합(Co-integration)'과 'NEST 기능 혁신(Co-governance)'을 제시했다.

우선 기존 무역 역량과 글로벌 네트워크에 제조 역량을 결합해 사업 가치사슬을 확대한다는 구상이다. 지난해 자동차 부품 기업 루치노바를 인수한 데 이어 향후 5년간 국내외 중견 제조기업 인수를 지속적으로 추진하고, 장기적으로는 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 대형 제조기업 확보에도 나설 계획이다.

해외 거점의 역할도 확대한다. 현대코퍼레이션은 2021년부터 글로벌 권역 협업 체계인 'NEST'를 운영하고 있다. 개별 해외 지점 단위에서 벗어나 권역별로 사업 기회를 발굴하고 성과를 공유하는 체계다.

향후 각 권역 NEST가 서울 본사처럼 독립적으로 사업을 발굴하고 투자하는 제2의 본사 역할을 수행하도록 육성한다는 방침이다. 우선 3년 내 싱가포르와 미국 로스앤젤레스(LA)를 글로벌 본사로 전환하고, 5년 내 독일 프랑크푸르트와 일본 도쿄까지 확대할 계획이다.

이후 중국과 호주, 아중동, 서남아, 독립국가연합(CIS), 중남미 등까지 총 10개 권역에 본사 기능을 구축한다는 목표다.

정 회장은 "지난 50년이 도전과 개척의 역사였다면 앞으로의 50년은 100년 기업의 꿈을 현실로 만들어가는 시간이 될 것"이라며 "모두가 함께 도전하고 극복하면서 현대코퍼레이션의 다음 50년을 열어가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com