ABL생명, GA코리아와 금융소비자보호 강화 업무협약

AI 핵심 요약beta
- ABL생명은 28일 GA코리아와 협약했다
- 양사는 금융소비자보호 공동체계 구축했다
- 불완전판매 예방과 내부통제 강화키로 했다
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모집 리스크 점검·민원 정보 공유·소비자보호 교육 추진
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 GA코리아와 금융소비자보호 및 내부통제 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
양사는 지난 28일 서울 여의도 ABL생명 본사에서 '금융소비자보호 공동 관리체계 구축을 위한 업무협약'을 맺었다. 협약식에는 곽희필 ABL생명 대표이사와 변광식 GA코리아 사장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.
이번 협약은 보험회사의 제3자 리스크 관리와 법인보험대리점(GA)의 내부통제·금융소비자보호 중요성이 커지는 데 대응하기 위해 마련됐다.
양사는 완전판매와 금융소비자보호 수준을 높이기 위한 공동 관리체계를 구축하고 모집 과정에서 발생할 수 있는 주요 리스크를 점검·개선하기로 했다.
민원과 불완전판매 예방을 위한 정보와 우수사례를 공유하고 금융소비자보호 및 내부통제 관련 교육과 지원도 추진한다. GA의 영업 자율성을 유지하면서 소비자보호와 내부통제 개선을 유도하고, 성과에 따른 지원을 통해 현장의 참여를 높인다는 계획이다.
ABL생명은 이번 협약을 통해 원수사와 GA 간 소비자보호 협력체계를 강화하고 영업 프로세스와 내부통제 체계를 지속적으로 개선할 방침이다.
곽희필 ABL생명 대표이사는 "보험회사와 GA가 같은 방향을 바라보고 함께 노력하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 완전판매 수준을 높이고 불완전판매와 민원을 사전에 예방하는 한편 계약 유지율과 내부통제 역량을 함께 강화해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com