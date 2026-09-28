이선주 대표, 멕시코 현장서 직접 홍보…하루 5000여명 몰려

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LG생활건강이 지난 24일부터 27일까지 멕시코시티에서 열린 '2026 멕시코 K-엑스포'에 참가해 닥터그루트와 더페이스샵을 선보이며 중남미 시장 공략에 나섰다. 이선주 대표도 현장을 찾아 방문객을 맞고 현지 바이어들과 미팅을 가졌다.

2026 멕시코 K-엑스포에 마련된 '닥터그루트'와 '더페이스샵' 홍보부스에 현지 고객들이 방문하고 있다. [사진= LG생활건강]

멕시코는 인구 1억3000만명 규모로, 브라질에 이어 중남미에서 두번째로 큰 화장품 시장이다. 지난해 한국 화장품의 멕시코 수출액은 전년 대비 약 150% 증가했다.

'팝업 트럭' 콘셉트로 꾸민 두 브랜드 부스에는 행사 기간 하루 평균 5000여명이 몰렸다. 행사 둘째날인 25일에는 멕시코를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사, 최태원 대한상공회의소 회장 등도 부스를 찾았다.

닥터그루트는 미국 아마존·세포라·코스트코 등에서 검증된 스칼프 리바이탈라이징 솔루션 라인업 12종 전 제품을 선보이고 맞춤형 두피 진단 서비스를 운영했다. 더페이스샵은 전 세계 누적 판매량 5000만개를 돌파한 클렌징 라인 '미감수'의 베스트셀러 3종과 신제품 스킨케어 '미감수 레디' 3종을 소개했다.

LG생활건강 관계자는 "멕시코는 한국 문화와 K뷰티에 대한 관심이 매우 뜨거운 중남미 사업의 중요한 전략적 거점"이라며 "멕시코에서 축적한 소비자 인사이트와 마케팅 경험을 바탕으로 향후 브라질 등 중남미 주요 국가로 사업 기회를 단계적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com