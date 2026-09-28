대신증권, MTS 첫 화면에 배당정보 전면 배치…국내·미국주식 한눈에 확인

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국내·미국주식 현재가 화면에 '배당' 탭

배당수익률·배당금·지급일·배당이력 제공

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 국내외 주식의 배당 정보를 한눈에 확인할 수 있는 서비스를 선보였다.

대신증권은 자사 MTS인 사이보스와 크레온의 국내·미국주식 현재가 화면에 '배당' 탭을 신설했다고 28일 밝혔다.

이번 개편의 가장 큰 특징은 투자자가 현재가를 확인하는 화면에서 별도 메뉴를 찾지 않아도 배당 정보를 바로 확인할 수 있도록 첫 번째 탭에 배당 메뉴를 배치한 점이다.

대신증권이 자사 MTS인 사이보스와 크레온의 국내·미국주식 현재가 화면에 '배당' 탭을 신설했다. [이미지=대신증권]

배당 탭에서는 국내·미국주식의 배당 예정일과 주당 배당금, 지급 예정일을 확인할 수 있다. 배당수익률과 연도별 배당금, 과거 상세 배당 내역도 함께 제공해 배당 이력을 종합적으로 살펴볼 수 있도록 했다.

배당 정보는 장기 투자자뿐 아니라 배당락일 전 투자 여부를 판단하거나 기업의 주주환원 정책을 확인하려는 투자자들에게도 활용도가 높다.

특히 국내 기업들의 주주환원 확대 기조와 미국 배당주 투자 수요가 늘면서 배당 관련 정보의 중요성도 커지고 있다.

대신증권은 배당을 장기 자산관리 전략의 핵심 요소로 보고 관련 투자 정보와 콘텐츠를 지속적으로 확대할 계획이다.

단순히 배당수익률이 높은 종목을 소개하는 데 그치지 않고 기업의 배당정책과 주주환원, 배당의 지속 가능성 등을 종합적으로 확인할 수 있는 투자 환경을 구축한다는 방침이다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "배당은 장기 투자 포트폴리오를 구축할 때 가장 중요하게 살펴봐야 할 요소 중 하나"라며 "고객이 배당을 장기적인 자산관리 수단으로 활용할 수 있도록 다양한 투자 정보와 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

plum@newspim.com