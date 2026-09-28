"모닥불 피우고 바보온달 만난다"…가을 밤까지 이어지는 단양 온달축제

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10월 3~4일 저녁 7시 '바보온달' 공연…지역주민·전문배우 함께 만든 무대

만종리 대학로극장 야외무대서 음악극으로 선봬…고구려 웅비와 가을밤 정취

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양 온달축제가 올해는 낮을 넘어 가을밤까지 이어진다.

오는 10월 3일부터 5일까지 열리는 제28회 단양 온달축제에서 온달의 이야기를 소재로 한 연극 '바보온달'이 야간 공연으로 관객들을 만난다.

바보 온달 공연장면.[사진=단양군] 2026.09.28 choys2299@newspim.com

28일 단양군에 따르면 온달축제는 온달관광지를 중심으로 다양한 프로그램을 선보이며 지역을 대표하는 축제로 자리매김해 왔다.

하지만 주요 프로그램이 낮 시간대에 집중되면서 밤에도 축제를 즐길 수 있는 콘텐츠가 필요하다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 올해는 축제 기간 중 10월 3일과 4일 이틀간 매일 오후 7시 야간 공연을 마련한다.

공연은 단양의 명소로 자리 잡은 만종리 대학로극장 야외무대에서 펼쳐진다.

산골 야외마당에서 모닥불을 피워놓고 관객과 함께 호흡하는 무대로 꾸며져 기존 축제 공연과는 다른 분위기를 선사할 예정이다..

이번 공연의 또 다른 특징은 지역주민들이 직접 배우로 참여한다는 점이다. 지역주민들은 전문배우들과 함께 무대에 올라 연기를 펼치며 공연의 완성도를 높이고 지역민과 외부 관광객이 함께 즐기는 축제의 의미를 더할 예정이다.

온달산성은 온달장군이 전사한 곳으로 알려진 역사적 장소다.

유홍준 교수는 저서 등을 통해 우리나라의 여러 산성 가운데 보은 삼년산성, 문경 견훤산성, 단양 온달산성을 이른바 '3대 미성'으로 소개하며 온달산성의 아름다움을 평가한 바 있다.

허성수 감독은 '바보온달' 공연의 작·연출을 맡아 "산골 마당에서 펼쳐지는 공연인 만큼 이글거리는 모닥불과 함께 고구려의 웅비를 느낄 수 있는 정취 있는 가을밤이 될 것"이라고 말했다.

한편 제28회 단양 온달축제는 10월 3일부터 5일까지 온달관광지 일원에서 열린다.

축제 기간에는 온달과 평강공주를 주제로 한 다양한 공연과 체험 프로그램 등이 마련될 예정이다.

'바보온달' 공연은 10월 3일과 4일 오후 7시 각각 열린다.

choys2299@newspim.com