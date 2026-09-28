충북교육청, 내달 5개 지역서 고입·대입 학부모 설명회

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 다음달 12일부터 학부모 대상 설명회를 연다.
- 옥천·제천·청주·음성·충주서 고입전형과 대입제도 안내다.
- 고교학점제 등 진학 정보와 신청 방법도 제공했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 도내 학부모를 대상으로 고입전형과 대입제도 변화에 대한 진학 정보를 제공한다.
충북교육청은 다음 달 12일부터 21일까지 옥천·제천·청주·음성·충주 등 5개 지역에서 '2027학년도 찾아가는 고입전형 및 대입 학부모 설명회'를 개최한다고 28일 밝혔다.
설명회는 12일 옥천을 시작으로 14일 제천, 15일 청주, 19일 음성, 21일 충주에서 총 5회 진행된다. 주요 내용은 ▲2027학년도 고등학교 입학전형 및 유의사항▲평준화 지역 원서 작성과 학교 배정 방법▲대입제도 개편 주요 사항▲고교학점제 등이다.
중학교 3학년 학부모를 비롯해 참여를 희망하는 학부모와 학생, 교원 등이 참석할 수 있다. 참가 신청은 온라인 신청 페이지 또는 포스터 QR코드를 통해 하면 된다.
정문희 중등교육과장은 "고입과 대입에 대한 정확한 정보를 바탕으로 학생과 학부모가 진로·진학 방향을 설계할 수 있도록 설명회를 마련했다"고 말했다.
baek3413@newspim.com