괴산 연풍조령축제 10월 8~9일 개최…"천년의 길, 다시 걷다"

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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군 연풍면에서 전통문화와 지역 특산물을 함께 즐길 수 있는 제43회 연풍조령축제가 열린다.

연풍면 축제추진위원회는 오는 10월 8~9일 연풍문화센터 광장 일원에서 '천년의 길, 연풍에서 다시 걷다'를 주제로 축제를 개최한다고 28일 밝혔다.

연풍조령축제 포스터. [사진=괴산군] 2026.09.28 baek3413@newspim.com

첫날에는 조령제례와 개회식을 비롯해 주민자치 공연, 연풍사과데이 이벤트, 조령가요제가 진행된다. 9일에는 한궁대회, 민속한마당, 품바 공연, 주민패션쇼, 즉석 노래자랑 등이 이어진다.

행사장에서는 전통놀이와 모래놀이터, 가훈 써주기 등 체험 프로그램과 어린이 시·그림, 백년사진 전시도 마련된다.

애플쿠키·빵·꿀차 나눔과 미용 봉사도 진행된다. 특히 연풍 사과 판매장과 전통 장류 판매·체험장을 운영해 지역 농특산물을 알리고 방문객들에게 다양한 먹거리와 체험 기회를 제공할 예정이다.

신상원 축제추진위원장은 "전통문화를 직접 체험하고 가족과 함께 즐길 수 있도록 축제를 준비했다"며 "많은 분들이 연풍을 찾아 특별한 가을 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

baek3413@newspim.com